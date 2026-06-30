Воронежский ФК «Факел» ищет новые бизнес-модели

Вернувшийся спустя сезон в Российскую-премьер лигу (РПЛ) воронежский «Факел» начнет чемпионат с новым руководством: вместо Романа Асхабадзе, который руководил клубом в 2019—2026 годах и фактически вернул его в футбольную элиту, гендиректором стал Дмитрий Кондратов — председатель совета директоров ФК «Пари Нижний Новгород» в 2022—2024 годах. На встрече с журналистами новый глава рассказал об экономических сложностях и шагах по развитию «Факела».
Партнерское дело.
Работать гендиректору предстоит в сложных условиях. По словам Дмитрия Кондратова, бюджет клуба остается на уровне 2025 года. Цифр не раскрывал, но, по данным «РГ», он составляет до 1,4 миллиарда рублей. Однако еще после вылета «Факела» из РПЛ по итогам сезона-2024/25 прежний гендиректор Роман Асхабадзе говорил, что это самый низкий бюджет в лиге.
Причем серьезной статьей расходов являются логистика и восстановление футболистов: в Воронеже закрыт аэропорт, поэтому добираться до гостевых матчей приходится долго (в новом сезоне самыми дальними точками остались Махачкала и Оренбург — до обоих городов более тысячи километров).
Спонсорское участие, конечно, есть, но поступления не так велики, а крупного партнера, который мог бы покрывать кассовые разрывы, нет. Дмитрий Кондратов заявил, что работает над привлечением новых спонсоров, но пока задача — чтобы это сотрудничество не было краткосрочным.
При этом уже по итогам нескольких переговоров гендиректор со ссылкой на спонсоров отметил, что многие потенциальные партнеры не идут на сотрудничество из-за консервативного подхода:
— Мне говорят: «Вы вообще ни во что не играете, вы скуфные, вы скучные». Почти все ушедшие от «Факела» спонсоры говорят одно и то же: 150 идей, до реализации доходит одна, здесь хорошая креативная команда, но практически нет экспериментов. Так они не хотят.
Спонсорское участие, конечно, есть, но поступления не так велики.
Важный элемент с этой точки зрения — заработок самих спонсоров. Заполняемость стадиона на домашних играх в Воронеже традиционно самая большая в процентах (нынешняя арена вмещает чуть более 10 тысяч человек, стабильно приходят свыше восьми тысяч). Но «можно ли это конвертировать в деньги или хотя бы в понимание того, как эти деньги заработать»?
— У каждого спонсора есть аналитика: что они вложили и что они получили. В «Пари НН» с нами делились этой информацией, и мы понимали эффект от каждого продукта. И с этими данными можно идти к другим. Я не могу просто приходить и говорить: «Мы — “Факел”, у нас полный стадион, давайте». Это так не работает, — пояснил Дмитрий Кондратов.
Идут переговоры о финансировании и с банками. С кем именно, гендиректор не уточнил.
По его словам, всем партнерам будет предложен «новый продукт». По нему топ-менеджер понимает «сильный бренд, цифры, поддержку каких-либо проектов со стороны партнеров в регионе, репутацию».
Футбольные перемены.
Конечно, важны будут и спортивные результаты. Для выживания в РПЛ команде надо усиливаться, и трансферы планируются. Но сделать это сложно — не только из-за ограниченного бюджета.
Ранее под задачу скорейшего возвращения в элиту «Факел» набирал топовых игроков Футбольной национальной лиги, немного усиливая их представителями РПЛ. Чемпионат ФНЛ стартует раньше, и клубы уже усилились, продать игроков сейчас сложно. А командам из нижней восьмерки РПЛ, которые сильнее «Факела», предложения тоже неинтересны.
— Выросли зарплатные ожидания футболистов. Когда я работал в нижегородском «Пари НН», у меня был предел по зарплате в три миллиона рублей, и зарабатывали так немногие — например, нападающий Хуан Боселли. Сейчас со мной начинают разговаривать от 2,5 миллиона. А бюджет у «Факела» сейчас несильно, но ниже, чем тогда был у «Нижнего», — рассказал Кондратов.
Ставку в клубе хотят сделать на «готовых бойцов», у которых есть опыт игры в РПЛ и выживания в ней, и перспективных футболистов. Идут переговоры с легионерами. Гендиректор отметил, что больше вопросов у иностранцев вызывает не оперативная обстановка в Воронеже, а именно то, что в РПЛ сразу, «в горячей стадии», надо будет бороться за выживание.
Не исключает он и возвращения в «Факел» любимых болельщиками футболистов. По мнению Дмитрия Кондратова, должна быть преемственность, кто-то «должен объяснять новичкам, куда именно он попал». У «легенд» интерес тоже есть, возможно, кто-то здесь будет завершать карьеру. По словам топ-менеджера, «вне поля» он точно готов принимать помощь от игроков и звать их сюда, а нужен ли тот или иной спортсмен в составе — решать главному тренеру Олегу Василенко.
Стратегия результатов.
Масштабной смены команды и руководства клуба не планируется, будут точечные усилия при необходимости. Свою политику Дмитрий Кондратов охарактеризовал так: не мне приходить и разгонять.
Не планируется и смены наставника. Олег Василенко выводил «Факел» в элиту в 2021 году, но покинул пост спустя восемь игр. Он же вернул команду в РПЛ и сейчас. Кондратов пояснил: надо не просто дать шанс снова проявить себя в РПЛ, но и поддержать Василенко.
О первых результатах своей работы сам гендиректор будет судить ближе к середине октября. По его словам, срок контракта неважен, важнее, как он сам оценивает результаты и как его усилия оценит руководство области.
— Пока мне все пытаются помочь, надеюсь, это будет продолжаться до конца. Ограничений у меня нет, но, если пойму, что не получается задуманное, будем разговаривать. Я в футбол не играю, спортивный результат важен, но мне надо понимать, растем мы или нет, приходит кто-то из спонсоров или нет. Я прекрасно понимаю, что меня ждет, если не будет результата, готов к критике с любой стороны — главное, чтобы это было сдержанное общение, а не оскорбления. И лучше пусть валят на меня, чем на команду, — заявил гендиректор.
По завершении трансферного окна в середине сентября планируется приступить к разработке стратегии клуба. Скорее всего, она будет пятилетней с промежуточным результатом в три года. Документ будет выложен в открытый доступ, чтобы любой болельщик видел, движется ли «Факел» по заявленному пути или стратегия превратилась просто в декларацию о намерениях. По мнению Кондратова, общественный контроль важен и руководству клуба, чтобы также было понимание, как идет развитие.
В свое время именно топ-менеджер предложил добавить к названию «Нижний Новгород» название букмекерской компании, чтобы та стала генеральным спонсором. В «Факеле» история не повторится, заявил Кондратов: новое руководство будет работать со сложившимся брендом.