Воронежский ФК «Факел» ищет новые бизнес-модели

— Пока мне все пытаются помочь, надеюсь, это будет продолжаться до конца. Ограничений у меня нет, но, если пойму, что не получается задуманное, будем разговаривать. Я в футбол не играю, спортивный результат важен, но мне надо понимать, растем мы или нет, приходит кто-то из спонсоров или нет. Я прекрасно понимаю, что меня ждет, если не будет результата, готов к критике с любой стороны — главное, чтобы это было сдержанное общение, а не оскорбления. И лучше пусть валят на меня, чем на команду, — заявил гендиректор.