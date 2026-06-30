Зарплаты таксистов в Ростове выросли за полгода на 46% — до 135 тысяч рублей

Медианные предлагаемые зарплаты водителей такси в Ростовской области за первые пять месяцев 2026 года увеличились на 46% в годовом выражении — до 135 тыс. руб., однако эксперты предупреждают: реальные доходы перевозчиков практически не изменились на фоне опережающего роста эксплуатационных затрат, пишет «РБК Ростов» со ссылкой на данные аналитиков HeadHunter.
За тот же период работодатели разместили свыше 1,6 тыс. объявлений о найме водителей, что на 4% меньше, чем годом ранее.
Аналогичная тенденция прослеживается в целом по Южному федеральному округу. Медианная предлагаемая оплата труда таксистов в макрорегионе за январь-май 2026 года поднялась до 127,1 тыс. рублей — плюс 36% к уровню годичной давности. Совокупный объём вакансий по ЮФО при этом незначительно сократился — на 3%, до 5,9 тыс. позиций.
Ростовские показатели оказались заметно выше среднеокружных как по темпам роста предлагаемых ставок, так и по их абсолютному значению.
Директор сервиса заказа такси Максим Шушарин обратил внимание на принципиальный момент: фигурирующие в статистике суммы представляют собой совокупную выручку водителя от пассажиров, а не его чистый доход.
«Указываемые заработные платы — вся сумма, которую таксисты получают от пассажиров за выполненные поездки. Из этих денег водитель, как правило, платит агрегатору, заправляет, моет и обслуживает свой автомобиль либо платит за аренду таксопарку», — пояснил он.
Увеличение номинального заработка напрямую обусловлено удорожанием поездок, которое в свою очередь отражает рост издержек самих перевозчиков: «Дорожает топливо, запчасти и ремонт, обслуживание автомобиля, растет стоимость автокредитов, лизинга, необходимых страховок». Фактическое материальное положение водителей практически не улучшается — расходы съедают большую часть дополнительной выручки.
Параллельно отрасль адаптируется к новым регуляторным условиям. С 1 марта 2026 года в России вступил в силу закон о локализации такси, ограничивший перечень автомобилей, допустимых к коммерческим перевозкам. Транспортное средство должно отвечать одному из трёх критериев: быть выпущенным в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного автопроизводителем в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года; набирать не менее 3 200 баллов по шкале локализации; либо быть включенным в перечень отдельным правительственным актом.
В реестр одобренных моделей вошли автомобили Lada, «Москвич», Haval, Tenet, Omoda, электромобили Evolute и UMO 5, гибридные Voyah, минивэны Sollers, а также УАЗ. Минпромторг неоднократно заявлял о намерении расширять список.