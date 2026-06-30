Зарплаты таксистов в Ростове выросли за полгода на 46% — до 135 тысяч рублей

Параллельно отрасль адаптируется к новым регуляторным условиям. С 1 марта 2026 года в России вступил в силу закон о локализации такси, ограничивший перечень автомобилей, допустимых к коммерческим перевозкам. Транспортное средство должно отвечать одному из трёх критериев: быть выпущенным в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного автопроизводителем в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года; набирать не менее 3 200 баллов по шкале локализации; либо быть включенным в перечень отдельным правительственным актом.