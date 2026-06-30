Родителей в Хабаровском крае предупредили о кишечных инфекциях в лагерях

Родителям советуют заранее объяснить ребёнку простые правила: мыть руки перед едой и после туалета, не пить воду из неизвестных источников, не делиться бутылками и едой с другими детьми, а при недомогании сразу обращаться к взрослым. В лагере важно не терпеть симптомы и не скрывать плохое самочувствие из-за желания остаться с друзьями.