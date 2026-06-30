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Родителей в Хабаровском крае предупредили о кишечных инфекциях в лагерях

В детских коллективах такие заболевания распространяются быстро: дети тесно общаются, пользуются общими помещениями, а возбудители могут передаваться через еду, воду и бытовые поверхности.

Жителям Хабаровского края напомнили, как защитить детей от острых кишечных инфекций во время отдыха в лагерях. В детских коллективах такие заболевания распространяются быстро: дети тесно общаются, пользуются общими помещениями, а возбудители могут передаваться через еду, воду и бытовые поверхности, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Родителям советуют заранее объяснить ребёнку простые правила: мыть руки перед едой и после туалета, не пить воду из неизвестных источников, не делиться бутылками и едой с другими детьми, а при недомогании сразу обращаться к взрослым. В лагере важно не терпеть симптомы и не скрывать плохое самочувствие из-за желания остаться с друзьями.

Насторожить должны резкое повышение температуры, тошнота, рвота, боли в животе, слабость, отказ от еды и частый жидкий стул. При ухудшении состояния ребёнка должен осмотреть медицинский работник лагеря, а при необходимости его направляют в инфекционное отделение ближайшей больницы.

Самолечение в такой ситуации может навредить. Без назначения врача нельзя давать антибиотики, препараты для остановки диареи, фруктовые соки или заставлять ребёнка есть. При кишечной инфекции организм пытается избавиться от токсинов, а неправильные лекарства и питание могут только усилить симптомы.

За безопасность детей отвечает и сам лагерь. В учреждении должны регулярно убирать и дезинфицировать помещения, следить за качеством продуктов, условиями их хранения, чистотой посуды и доступом к мылу или антисептикам. Заболевших детей нужно быстро отделять от коллектива, а сотрудники пищеблоков обязаны проходить обследования перед началом работы.

В Роспотребнадзоре подчёркивают: при любых признаках кишечной инфекции лучше сразу обратиться к медикам. Быстрая реакция помогает избежать осложнений и не допустить распространения болезни среди других детей.

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