В Самаре полиция начала проверку после конфликта на Московском шоссе

В Самаре на Московском шоссе мужчина пристегнул себя наручниками к двери легкового автомобиля. Об этом стало известно в ходе мониторинга СМИ и сети Интернет — заявлений от людей в полицию не поступало. Об этом сообщали в ГУ МВД по Самарской области.
«Сотрудники полиции проводят проверку по выявленной публикации», — говорится в сообщении.
Правоохранительные органы устанавливают все детали случившегося. Напомним, в Самарской области произошло боковое столкновение двух «Лад», легковушка выехала на пути перед приближающимся поездом, а также четыре человека пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Самаре.