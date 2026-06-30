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В Самаре полиция начала проверку после конфликта на Московском шоссе

На Московском шоссе в Самаре мужчина пристегнулся наручниками к автомобилю.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре на Московском шоссе мужчина пристегнул себя наручниками к двери легкового автомобиля. Об этом стало известно в ходе мониторинга СМИ и сети Интернет — заявлений от людей в полицию не поступало. Об этом сообщали в ГУ МВД по Самарской области.

«Сотрудники полиции проводят проверку по выявленной публикации», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы устанавливают все детали случившегося. Напомним, в Самарской области произошло боковое столкновение двух «Лад», легковушка выехала на пути перед приближающимся поездом, а также четыре человека пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Самаре.