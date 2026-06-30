В Самаре полиция начала проверку после конфликта на Московском шоссе

В Самаре на Московском шоссе мужчина пристегнул себя наручниками к двери легкового автомобиля. Об этом стало известно в ходе мониторинга СМИ и сети Интернет — заявлений от людей в полицию не поступало. Об этом сообщали в ГУ МВД по Самарской области.