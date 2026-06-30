Плановые работы на системах ЖКХ 30 июня в Нижнем Новгороде: график отключений по адресам

Горячее водоснабжение отключат по следующим адресам: ул. Хохлова, 1, 4, 15, 21; ул. Высоцкого, 1; ул. Родионова, 19, 25, 27, 29, 31, 39, 43, 45, 165, 165/1−12, 167, 167/1−5; Деловая, 9/1, 2, 11/1; пл. Сенная, 1; Казанская наб., 5 — с 10:00 до 14:00. Также горячую воду отключат в домах по ул. Горького, 156, 158, 160 и ул. Володарского, 4 с 08:00 до 16:00.