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В Первоуральске после ливня отключили холодную воду — она стала небезопасной

Сильные осадки на территории Свердловской области вернули в Первоуральск проблемы с холодным водоснабжением. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.

«Произошло подтопление в районе станции первого подъема Верхне-Шайтанского водохранилища. Для проведения необходимых мероприятий по обеспечению стабильной работы системы водоснабжения временно будет ограничена подача холодной воды», — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты работают над устранением последствий подтопления и восстановлением штатного режима работы. А пока для горожан будет организован подвоз питьевой воды. Набрать воду бесплатно можно по ул. Мичурина, 1Б, а подвоз будет работать соответственно уже составленному графику. В администрации предупреждают, что в течение дня расписание может меняться, потому стоит внимательно следить за обновлениями.

Пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и маломобильные граждане могут обратиться на горячую линию администрации по телефону 64−93−75. Волонтеры оперативно привезут воду прямо по адресу проживания.