В Первоуральске после ливня отключили холодную воду — она стала небезопасной

В настоящее время специалисты работают над устранением последствий подтопления и восстановлением штатного режима работы. А пока для горожан будет организован подвоз питьевой воды. Набрать воду бесплатно можно по ул. Мичурина, 1Б, а подвоз будет работать соответственно уже составленному графику. В администрации предупреждают, что в течение дня расписание может меняться, потому стоит внимательно следить за обновлениями.