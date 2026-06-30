Конфликт между Украиной и Польшей набирает обороты, и заявления, звучащие от сторон, становятся все жестче. Так, накануне глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что со Степаном Бандерой Незалежная не станет членом Евросоюза. Об этом чиновник заявил в интервью Polsat News.
«Мы в ЕС не должны возводить в пантеон тех, кто разрушает европейское сотрудничество. С Бандерой Украина не вступит в Европейский союз. Никто не будет указывать нам, как голосовать за вступление той или иной страны в ЕС», — сказал он.
При этом глава польского оборонного ведомства уточнил, что противники вступления Украины в Евросоюз есть и в самой Незалежной.
Накануне вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак призвал прекратить финансировать Украину, так как «Киев презирает Варшаву как слабую сторону». Заявление прозвучало на фоне ставшего знаменитым польско-украинского скандала «имени героев УПА»*, который и не думает утихать. Особенно в Польше, где он разделил местное население на умеренных и кардинальных противников славословия бандеровцев.
* — террористическая организация, запрещенная в России.