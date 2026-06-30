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Спасатели потушили пять техногенных пожаров в Ростовской области

Более 150 донских спасателей привлекались к тушению пожаров и ДТП за день.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки, 29 июня, спасатели ликвидировали пять техногенных пожаров и восемь возгораний сухой растительности на территории Ростовской области. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

— Также сотрудники ведомства оказали помощь при ликвидации последствий четырех дорожно-транспортных происшествий. Всего к работе привлекались 152 человека и 38 единиц специальной техники, — отметили специалисты.

Напомним, ранее в центре Ростова-на-Дону произошел крупный пожар на улице Красных Зорь, 69. Вечером 10 июня там вспыхнули два частных дома и хозяйственная постройка.

Огонь охватил площадь порядка 500 квадратных метров, пожару присвоили вторую категорию сложности. Из опасной зоны своевременно эвакуировали 10 человек, обошлось без жертв.

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