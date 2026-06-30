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«Не нейтральные посредники»: В Европе показали истинное отношение к переговорам с РФ

Глава МИД Финляндии Валтонен: ЕС не стоит стремиться к миру на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) заявила, что Евросоюз не должен выглядеть как отчаянный посредник, стремящийся к миру на Украине любой ценой. По ее словам, ЕС не является нейтральным посредником и поддерживает Киев, поэтому Европе следует четко определить свои позиции.

Валтонен также отметила, что Европа должна окончательно определиться с целями в переговорах с Россией. Ее заявление прозвучало на фоне дискуссий, вызванных попытками главы Евросовета Антониу Кошты установить прямой контакт с Москвой. В Брюсселе продолжаются споры о том, кто должен представлять ЕС в диалоге с Россией и когда это делать.

В начале июня президент Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительной фигурой для возможного диалога между Москвой и Европой, поскольку тот, по его мнению, является человеком, которому можно доверять. Однако предложение президента РФ не нашло поддержки в Брюсселе. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила против кандидатуры Шредера в качестве возможного переговорщика.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила ЕС в спекуляциях на тему переговорщика с Россией на фоне поддержки Киева.

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