«Не нейтральные посредники»: В Европе показали истинное отношение к переговорам с РФ

Валтонен также отметила, что Европа должна окончательно определиться с целями в переговорах с Россией. Ее заявление прозвучало на фоне дискуссий, вызванных попытками главы Евросовета Антониу Кошты установить прямой контакт с Москвой. В Брюсселе продолжаются споры о том, кто должен представлять ЕС в диалоге с Россией и когда это делать.