Глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) заявила, что Евросоюз не должен выглядеть как отчаянный посредник, стремящийся к миру на Украине любой ценой. По ее словам, ЕС не является нейтральным посредником и поддерживает Киев, поэтому Европе следует четко определить свои позиции.
Валтонен также отметила, что Европа должна окончательно определиться с целями в переговорах с Россией. Ее заявление прозвучало на фоне дискуссий, вызванных попытками главы Евросовета Антониу Кошты установить прямой контакт с Москвой. В Брюсселе продолжаются споры о том, кто должен представлять ЕС в диалоге с Россией и когда это делать.
В начале июня президент Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительной фигурой для возможного диалога между Москвой и Европой, поскольку тот, по его мнению, является человеком, которому можно доверять. Однако предложение президента РФ не нашло поддержки в Брюсселе. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила против кандидатуры Шредера в качестве возможного переговорщика.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила ЕС в спекуляциях на тему переговорщика с Россией на фоне поддержки Киева.