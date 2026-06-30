Школьница из Волгоградской области получила две сотни на ЕГЭ

— Когда мы говорим о высоких результатах, мы часто представляем себе зубрежку и бессонные ночи. Но история Арины Дементьевой доказывает: чтобы получить 100 баллов по ЕГЭ, нужно просто любить то, что делаешь, — рассказывают в администрации города. — Арина уже получила заслуженную сотку по русскому языку, а теперь добавила в свою копилку еще один идеальный результат — 100 баллов по английскому!