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Школьница из Волгоградской области получила две сотни на ЕГЭ

Двести баллов за ЕГЭ по русскому и английскому языку получила выпускница школы №

Двести баллов за ЕГЭ по русскому и английскому языку получила выпускница школы № 5 в Михайловке Арина Дементьева.

— Когда мы говорим о высоких результатах, мы часто представляем себе зубрежку и бессонные ночи. Но история Арины Дементьевой доказывает: чтобы получить 100 баллов по ЕГЭ, нужно просто любить то, что делаешь, — рассказывают в администрации города. — Арина уже получила заслуженную сотку по русскому языку, а теперь добавила в свою копилку еще один идеальный результат — 100 баллов по английскому!

Чтобы в совершенстве сдать экзамен по иностранному языку, школьница не просто прорешивала десятки заданий. Девушка читала оригиналы произведений Шекспира и Бернарда Шоу, смотрела иностранные фильмы без дубляжа и слушала музыку любимых музыкантов, попутно анализируя тексты.

— Арина — настоящий «боец» олимпиадного фронта. Ее любовь к языкам и соревнованиям берет свое начало во втором классе. С тех пор она — постоянный участник олимпиад и конкурсов самого высокого уровня. Везде школьница не просто участвовала — она становилась призером и победителем, год за годом доказывая свой высокий уровень знаний.

Напомним, в этом году впервые в истории Волгоградской области выпускница лицея № 3 Светлана Овечкина набрала 400 баллов за четыре экзамена. Без единой помарки девушка написала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, информатике и физике.

Фото администрации Михайловки.