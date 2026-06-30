На заправках Иркутской области могут появиться народные дружины

В Приангарье предложили создать добровольные дружины для помощи полиции на автозаправочных станциях. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального Законодательного Собрания, добровольцы уже готовы выйти на дежурства бесплатно, среди них участники СВО, казаки, волонтеры, члены военно-патриотических организаций.