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На заправках Иркутской области могут появиться народные дружины

Главная цель — навести порядок в очередях и пресечь спекуляции.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Приангарье предложили создать добровольные дружины для помощи полиции на автозаправочных станциях. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального Законодательного Собрания, добровольцы уже готовы выйти на дежурства бесплатно, среди них участники СВО, казаки, волонтеры, члены военно-патриотических организаций.

Главная цель — навести порядок в очередях, пресечь спекуляции и снизить напряжение на заправках. Пока топливо в первую очередь получают пожарные, скорая помощь, коммунальные службы и общественный транспорт. Губернатор Игорь Кобзев ранее ввел режим повышенной готовности из-за острого дефицита горючего.

— Все меры направлены на скорейшую стабилизацию ситуации. Надеемся, что со следующей недели мы сможем увидеть результаты, — сказал глава региона.

Переговоры с поставщиками продолжаются.