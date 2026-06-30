Аграрии Красноярского края смогут вернуть до 3,5 млн рублей за ремонт техники

На эти цели из краевого бюджета выделили около 63 млн рублей. Документы будут принимать до 22 июля. Поддержку могут получить сельхозпредприятия малого и среднего бизнеса. Им компенсируют половину расходов на капитальный ремонт тракторов, агрегатов, двигателей кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов. Максимальная выплата на одного получателя составляет 3,5 млн рублей.