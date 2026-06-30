Аграрии Красноярского края смогут вернуть до 3,5 млн рублей за ремонт техники

В Красноярском крае начался прием заявок на субсидии для возмещения части затрат на капитальный ремонт сельхозтехники. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
На эти цели из краевого бюджета выделили около 63 млн рублей. Документы будут принимать до 22 июля. Поддержку могут получить сельхозпредприятия малого и среднего бизнеса. Им компенсируют половину расходов на капитальный ремонт тракторов, агрегатов, двигателей кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов. Максимальная выплата на одного получателя составляет 3,5 млн рублей.
«В прошлом году участниками этой программы поддержки стали 118 предприятий. Помимо ремонта, аграриям компенсируют 30% расходов на приобретение новой техники в лизинг или по договорам купли-продажи», — рассказал замминистра сельского хозяйства Красноярского края Сергей Шекк.
По его словам, часть сельхозпроизводителей уже получила поддержку на покупку техники. Отдельный отбор для фермеров и сельхозкооперативов планируют провести в июле.