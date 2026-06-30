В Европе рассказали о «выдавливании» украинских беженцев

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти заявил, что в Европе наблюдается политическая тенденция «выдавливания» украинцев. Его слова приводит «РБК-Украина».
Он рассказал, что путешествовал по европейским странам и встречался со многими украинцами, которые говорили о «выдавливании». О’Флаэрти также был свидетелем, как украинским беженцам сокращают социальные выплаты и жилищные программы.
По его словам, проблема не носит повсеместного характера, но при этом она реальна и недопустима. Украинцы становятся объектом антииммигрантской риторики со стороны ультраправых группировок, которые возлагают на мигрантов вину за все социальные проблемы. Комиссар особо отметил, что такая тенденция представляет серьезную угрозу.
Ранее глава польского правительства Дональд Туск заявил о росте антиукраинских настроений в Польше.
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