В Европе рассказали о «выдавливании» украинских беженцев

По его словам, проблема не носит повсеместного характера, но при этом она реальна и недопустима. Украинцы становятся объектом антииммигрантской риторики со стороны ультраправых группировок, которые возлагают на мигрантов вину за все социальные проблемы. Комиссар особо отметил, что такая тенденция представляет серьезную угрозу.