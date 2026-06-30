В Биробиджане росгвардеец спас мужчину в карьере «Байкал»

Майор незамедлительно принял меры: остановил машину, добежал до береговой линии, воспользовался спасательным кругом, который взял у отдыхающих, и вошёл в воду. Проплыв порядка 150 метров, Анатолий З. достиг пострадавшего, обеспечил его средствами спасения, зафиксировал на круге и сопроводил до берега. Спасённый пояснил, что причиной ЧП стала внезапная судорога: отплыв приблизительно на 100 метров, он потерял способность продолжать движение. Несмотря на крики о помощи, другие присутствующие не стали заходить в воду из-за большой глубины.