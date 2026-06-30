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Дептранс призвал москвичей не оставлять детей и животных в машинах

Дептранс сообщил, что сегодня в Москве ожидается теплая погода, без осадков. Автомобилистам напомнили, что оставлять детей и животных в машине опасно.

Дептранс сообщил, что сегодня в Москве ожидается теплая погода, без осадков. Автомобилистам напомнили, что оставлять детей и животных в машине опасно.

Ведомство также предупредило, что вечером в городе возможны «локальные затруднения движения» в центре, на Садовом кольце, ТТК, МКАД. Также пробки могут возникнуть на вылетных магистралях по направлению в область.

По прогнозу Гидрометцентра 1 и 2 июля воздух в Москве может прогреться до 30-градусной отметки. В выходные температура в столице должна снизиться.