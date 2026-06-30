Праздничную программу ко Дню семьи, любви и верности подготовили для хабаровчан

Ко Дню семьи, любви и верности обширную программу для всех желающих подготовили краевые учреждения культуры. Гостей ожидают творческие мастер-классы, познавательные викторины, книжные и художественные выставки, семейные встречи и концертные программы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Наша большая праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности, направлена на сохранение традиционных семейных ценностей. Главный приоритет президентских программ сегодня — это поддержка и сохранение семьи. Сегодня краевые учреждения культуры реализуют национальный проект “Семья”, инициированный президентом, и наша задача — создавать новые точки притяжения для творческого и интеллектуального развития детей и подростков», — подчеркнула директор Библиотеки имени Наволочкина Раиса Наумова.
Так, с 1 по 15 июля Дальневосточная государственная научная библиотека подготовила литературно-просветительскую программу «Ромашковое настроение» (0+). В течение двух недель пройдет цикл информационно-просветительских мероприятий «Семья — наша сила» с тематическими беседами, викторинами и творческими выступлениями. С подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте учреждения.
7 июля в фойе Краевого Дворца Дружбы «Русь» пройдет фотовыставка и выставка детского рисунка (0+), посвященная празднику. Воспитанники студий изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Пчелка» и «Подсолнух» представят свои работы на тему семьи, любви, мира, тепла и любви. Вход на выставку свободный.
8 июля в 10:00 Библиотека имени Наволочкина приглашает на праздник «День, согретый любовью» (0+). В этот день стартует яркая программа «Сундучок семейных сокровищ»: вместе с героинями — русской красавицей Алёнкой и мудрой Ромашкой — гости откроют волшебный сундучок, полный добрых традиций, веселых загадок и семейных секретов. Алёнка расскажет о старинных обычаях, а Ромашка устроит проверку на смекалку и поделится мудрыми советами. Гостей ждут подвижные игры, народные забавы, викторины и знакомство с лучшими книгами библиотеки, а на мастер-классе каждый сможет создать своими руками нежную ромашку — главный символ праздника. Гостей также ждет арт-пространство «Меловая галерея» для рисунков на асфальте, мастер-класс «Ромашка на счастье», викторина с призами и другие активности.
С 12:00 до 17:00 в летнем читальном зале Дальневосточной государственной научной библиотеки состоится уличная акция «Мир начинается с семьи» (0+). В программе: книжные выставки под открытым небом, детский уголок с развивающими раскрасками, экскурсии и мастер-классы («Праздничный букет» и «Подарок для мамы»).
11 июля в 14:00 Библиотека имени Наволочкина вновь распахнет свои двери в рамках проекта «Культурный код семьи» (0+) для клуба многодетных семей «Большое счастье». На встрече «Мудрость поколений — в нашей семье» родители и дети обсудят семейные истории и традиции, примут участие в викторине и творческом занятии, а для малышей выступят сказочные герои. Завершится встреча общим чаепитием.
12 июля с 12:00 до 16:00 пройдет семейная программа «Под сенью Петра и Февронии» (0+) в парке имени Муравьёва-Амурского. Организатором выступит детская библиотека имени Наволочкина. А в 17:00 Научная библиотека продолжит серию праздничных мероприятий заседанием диспут-киноклуба «Залив Счастья» (6+). Гостей ждет встреча с киносемьей Самойловых и показ документального фильма «Сельский учитель» (6+, режиссер и оператор — Альберт Самойлов).
Также в этот день в Хабаровском краевом парке пройдет ежегодный конкурс-концерт «Суперсемейка» (0+). Мероприятие включает соревновательную программу для семейных команд, подавших предварительные заявки. Участников ждут творческие и спортивные испытания. Жюри из представителей администрации парка определит победителей в разных номинациях. В рамках программы будут выступать артисты и творческие коллективы города Хабаровска. Прием заявок на участие в конкурсной части осуществляется до 10 июля. При неблагоприятной погоде мероприятие может быть перенесено. Подробная информация и условия участия опубликованы в официальных источниках Хабаровского краевого парка.
Обращаем внимание на то, что вход на мероприятия от библиотек доступен по предварительной записи по телефону.