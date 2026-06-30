Праздничную программу ко Дню семьи, любви и верности подготовили для хабаровчан

8 июля в 10:00 Библиотека имени Наволочкина приглашает на праздник «День, согретый любовью» (0+). В этот день стартует яркая программа «Сундучок семейных сокровищ»: вместе с героинями — русской красавицей Алёнкой и мудрой Ромашкой — гости откроют волшебный сундучок, полный добрых традиций, веселых загадок и семейных секретов. Алёнка расскажет о старинных обычаях, а Ромашка устроит проверку на смекалку и поделится мудрыми советами. Гостей ждут подвижные игры, народные забавы, викторины и знакомство с лучшими книгами библиотеки, а на мастер-классе каждый сможет создать своими руками нежную ромашку — главный символ праздника. Гостей также ждет арт-пространство «Меловая галерея» для рисунков на асфальте, мастер-класс «Ромашка на счастье», викторина с призами и другие активности.