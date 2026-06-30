В Хабаровске за утро произошло два ДТП, пострадали велосипедист и водитель

Первое ДТП произошло около 07:45 на улице Павла Морозова в районе дома 118. По данным ведомства, водитель Honda при повороте налево на разрешающий сигнал светофора совершил наезд на велосипедиста, который пересекал регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал. Пострадал 28-летний мужчина, управлявший велосипедом.