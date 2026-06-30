В Хабаровске за утро произошло два ДТП, пострадали велосипедист и водитель

В Хабаровске утром 29 июня 2026 года зарегистрированы два дорожно-транспортных происшествия, сообщает Госавтоинспекция города.
Первое ДТП произошло около 07:45 на улице Павла Морозова в районе дома 118. По данным ведомства, водитель Honda при повороте налево на разрешающий сигнал светофора совершил наезд на велосипедиста, который пересекал регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал. Пострадал 28-летний мужчина, управлявший велосипедом.
Второе ДТП случилось около 08:30 на улице Краснореченской в районе дома 58/1. Водитель Toyota Corolla Spacio выехал на регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Nissan X-Trail. В результате аварии пострадала 34-летняя женщина, управлявшая Toyota.
По предварительным данным, все водители были трезвы, документы и полисы ОСАГО действующие. Обстоятельства происшествий устанавливаются.