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В Хабаровске за утро произошло два ДТП, пострадали велосипедист и водитель

Оба происшествия произошли на перекрёстках и связаны с нарушением сигналов светофора.

В Хабаровске утром 29 июня 2026 года зарегистрированы два дорожно-транспортных происшествия, сообщает Госавтоинспекция города.

Первое ДТП произошло около 07:45 на улице Павла Морозова в районе дома 118. По данным ведомства, водитель Honda при повороте налево на разрешающий сигнал светофора совершил наезд на велосипедиста, который пересекал регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал. Пострадал 28-летний мужчина, управлявший велосипедом.

Второе ДТП случилось около 08:30 на улице Краснореченской в районе дома 58/1. Водитель Toyota Corolla Spacio выехал на регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Nissan X-Trail. В результате аварии пострадала 34-летняя женщина, управлявшая Toyota.

По предварительным данным, все водители были трезвы, документы и полисы ОСАГО действующие. Обстоятельства происшествий устанавливаются.