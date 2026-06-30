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Петропавловский женский монастырь приглашает паломников на свой праздник

Он состоится 12 июля в День первоверховных апостолов Петра и Павла.

Источник: Хабаровский край сегодня

Свято-Петропавловский женский монастырь приглашает паломников на свой престольный праздник 12 июля в День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, в честь которых и названа обитель, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В этот день все, кто приедут в монастырь, смогут поучаствовать в Божественной литургии, после которой состоится крестный ход, а затем паломникам будет предложена трапеза, которую специально готовят сестры с большой любовью.

Гости смогут приобрести на память сувениры, изготовленные руками монахинь.

Чтобы у всех желающих была возможность приехать в монастырь на праздник, а таковых, как правило, набирается очень много, в этом году решено заранее заказать автобусы.

В церковной лавке на подворье монастыря, в храме святых Царственных Страстотерпцев, а это в районе центрального кладбища, составляются списки и принимаются пожертвования за поездку. Рекомендуемая сумма — 1000 рублей.

Организаторы предупреждают, что без предварительной записи и оплаты поездка будет невозможна. Количество мест ограничено. Всю необходимую информацию можно уточнить в лавке храма по телефону + 7 984 296 98 69 с 10:00 до 16:00. Адрес подворья: ул. Карла Маркса, 168а.