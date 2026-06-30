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Марочко: ВС РФ наносят серьезные удары по ВСУ на трех участках у Константиновки

Российские военнослужащие наносят серьезные удары по Вооруженным силам Украины сразу на трех участках у Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом во вторник, 30 июня, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Российские военнослужащие наносят серьезные удары по Вооруженным силам Украины сразу на трех участках у Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом во вторник, 30 июня, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что российские бойцы зачищают местность в Константиновке, а также параллельно атакуют дислоцированные у города подразделения ВСУ.

— Наши военнослужащие уже направили три основных удара у Константиновки: по северо-восточному направлению в районе населенного пункта Молочарка, также действуют в районе населенного пункта Стенки, который находится северо-восточнее от Константиновки, и идет основной удар по направлению Алексеево-Дружковки, — рассказал Марочко в беседе с ТАСС.

29 июня западные СМИ сообщили, что российские войска продолжают продвижение в Донбассе, несмотря на удары средней дальности, которые наносят украинские военнослужащие. Эксперты отметили, что удары украинских беспилотников по российской территории не оказали существенного влияния на ход военных действий.