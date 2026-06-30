Марочко: ВС РФ наносят серьезные удары по ВСУ на трех участках у Константиновки

— Наши военнослужащие уже направили три основных удара у Константиновки: по северо-восточному направлению в районе населенного пункта Молочарка, также действуют в районе населенного пункта Стенки, который находится северо-восточнее от Константиновки, и идет основной удар по направлению Алексеево-Дружковки, — рассказал Марочко в беседе с ТАСС.