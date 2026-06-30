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Пленный из ВСУ рассказал о переполненных могилами военных кладбищах в Черновцах

Пленный военнослужащий 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ Франц Юрашик заявил, что в Черновцах три кладбища заполнены свежими воинскими захоронениями.

Пленный военнослужащий 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ Франц Юрашик заявил, что в Черновцах три кладбища заполнены свежими воинскими захоронениями.

По его словам, центральное кладбище уже полностью занято, а рядом создаются новые участки для захоронений.

Военнопленный утверждает, что увидел большое количество могил украинских военнослужащих перед отправкой на фронт.

— На его совести эти кладбища, потому что можно было давно сесть за стол переговоров, а не продолжать играть артиста, — заявил Юрашик, возложив ответственность за гибель военных на украинского лидера Владимира Зеленского. Его слова передает ТАСС.

Ранее стало известно, что потери Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции якобы достигли 2,4 миллиона человек, только за текущий год потери, как утверждается, составили свыше 400 тысяч бойцов. Согласно опубликованной информации, к августу 2025 года число погибших солдат могло достичь 1,7 миллиона человек, а к декабрю того же года — двух миллионов.

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