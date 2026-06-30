Ранее стало известно, что потери Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции якобы достигли 2,4 миллиона человек, только за текущий год потери, как утверждается, составили свыше 400 тысяч бойцов. Согласно опубликованной информации, к августу 2025 года число погибших солдат могло достичь 1,7 миллиона человек, а к декабрю того же года — двух миллионов.