Пленный военнослужащий 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ Франц Юрашик заявил, что в Черновцах три кладбища заполнены свежими воинскими захоронениями.
По его словам, центральное кладбище уже полностью занято, а рядом создаются новые участки для захоронений.
Военнопленный утверждает, что увидел большое количество могил украинских военнослужащих перед отправкой на фронт.
— На его совести эти кладбища, потому что можно было давно сесть за стол переговоров, а не продолжать играть артиста, — заявил Юрашик, возложив ответственность за гибель военных на украинского лидера Владимира Зеленского. Его слова передает ТАСС.
Ранее стало известно, что потери Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции якобы достигли 2,4 миллиона человек, только за текущий год потери, как утверждается, составили свыше 400 тысяч бойцов. Согласно опубликованной информации, к августу 2025 года число погибших солдат могло достичь 1,7 миллиона человек, а к декабрю того же года — двух миллионов.