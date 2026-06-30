Новосибирец отправился пешком в Сочи с пятью тысячами рублей в кармане

Новосибирец Максим Алексеев отправился в пеший поход через всю страну — из Новосибирска в Сочи. С собой у него рюкзак, палатка, крупы и пять тысяч рублей. Путешественник ночует в лесу, раз в несколько дней снимает гостиницу, чтобы помыться и постирать вещи, и уже встретил в дороге других пеших туристов, которые идут из Москвы во Владивосток.
Как рассказал Максим изданию КП-Новосибирск, идея пришла внезапно, и он решил не откладывать желаемое:
— Ты либо соглашаешься на приключение, либо занимаешься тем, что не приносит удовольствия.
Родители-геологи отнеслись к его затее спокойно, друзья поддержали и помогли со снаряжением.
Маршрут окончательно не определён: в Омске путешественник решит, идти через Екатеринбург, Челябинск или оба города. До Сочи он планирует добраться к зиме. Если деньги закончатся, будет работать в дороге за еду.