Новосибирец отправился пешком в Сочи с пятью тысячами рублей в кармане

Новосибирец Максим Алексеев отправился в пеший поход через всю страну — из Новосибирска в Сочи. С собой у него рюкзак, палатка, крупы и пять тысяч рублей. Путешественник ночует в лесу, раз в несколько дней снимает гостиницу, чтобы помыться и постирать вещи, и уже встретил в дороге других пеших туристов, которые идут из Москвы во Владивосток.