Парализованная после ДТП жительница Новосибирска семь лет добивается компенсации

Свадебный организатор Лариса Дорожкина из Новосибирска уже семь лет не может добиться выплат от виновников ДТП, в котором она получила тяжёлые травмы и навсегда оказалась прикована к инвалидному креслу. Авария произошла в сентябре 2019 года на трассе в Кемеровской области — водитель выехал на встречную полосу, машина перевернулась несколько раз. Лариса получила перелом шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга, сообщает КП-Новосибирск.