Парализованная после ДТП жительница Новосибирска семь лет добивается компенсации

Свадебный организатор Лариса Дорожкина из Новосибирска уже семь лет не может добиться выплат от виновников ДТП, в котором она получила тяжёлые травмы и навсегда оказалась прикована к инвалидному креслу. Авария произошла в сентябре 2019 года на трассе в Кемеровской области — водитель выехал на встречную полосу, машина перевернулась несколько раз. Лариса получила перелом шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга, сообщает КП-Новосибирск.
Уголовное дело против виновника прекратили из-за истечения срока давности. Но гражданский суд обязал двух виновников выплатить 1,6 миллиона рублей компенсации и ежемесячно перечислять по 16 тысяч рублей пожизненно. Однако, по словам женщины, за эти годы она получила лишь около 280 тысяч рублей. Один из должников скрывается, второй не платит. Судебные приставы ищут обоих.
Сейчас Ларисе нужен круглосуточный уход — она не может оставаться одна дольше двух-трёх часов, сиделка стоит около 90 тысяч рублей в месяц. Женщина продолжает работать свадебным организатором, но из-за инвалидности не может выезжать на площадки. Её заработка не хватает на ипотеку и жизнь, поэтому она периодически открывает сборы.