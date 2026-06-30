Кортизол, мелатонин и фолликулы: Гинеколог объяснил, как жара управляет женским циклом

В условиях жары организм испытывает дополнительную нагрузку и активирует механизмы адаптации. Китайское исследование с применением метаболомики слюны показало, что ключевыми факторами, опосредующими менструальные расстройства при высоких температурах, являются тревожность, качество сна и тепловой дискомфорт; предполагаемый механизм — нарушение эндокринной регуляции и воспалительные реакции, влияющие на формирование мембраны фолликулярных клеток.
Максим Войнов.
врач-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника».
Высокая температура воздуха является стрессовым фактором. В ответ на неё организм может увеличивать выработку кортизола — гормона стресса. Повышенный кортизол подавляет секрецию гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ), что ведёт к нарушению фолликулогенеза и ановуляции. Если жара сохраняется длительное время, это способно влиять на работу гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы, которая регулирует менструальный цикл.
Особенно чувствительными к перегреву Войнов назвал женщин с уже имеющимися гормональными проблемами: синдромом поликистозных яичников, заболеваниями щитовидной железы, эндометриозом. У них влияние жары может проявляться заметнее — возможны как задержки, так и преждевременное начало цикла.
Ещё один ключевой фактор — обезвоживание. При недостатке жидкости ухудшается работа эндокринной системы, усиливаются головные боли, слабость и перепады настроения. Нарушение сна из-за духоты приводит к изменению выработки мелатонина и кортизола. В свою очередь это может отражаться на эмоциональном состоянии, уровне энергии и общем гормональном балансе. Поэтому летом особенно важно соблюдать режим сна и создавать комфортные условия для отдыха.
Отдельное внимание гинеколог уделил физическим нагрузкам. Интенсивные тренировки в жару в сочетании с ограничениями в питании становятся дополнительным стрессом для организма. Если женщина одновременно ограничивает питание, активно занимается спортом и подвергается воздействию жары, это может негативно сказаться на регулярности менструального цикла. «Небольшие колебания даты начала менструации на несколько дней могут быть вариантом нормы и связаны с адаптацией организма к изменившимся условиям. Однако если нарушения становятся регулярными, сопровождаются сильными болями, необычными выделениями или отсутствием менструации в течение длительного времени, необходимо обратиться к специалисту», — подчеркнул Войнов.
Для поддержания гормонального здоровья летом эксперт рекомендует соблюдать питьевой режим, избегать перегрева, полноценно питаться, высыпаться и не злоупотреблять чрезмерными физическими нагрузками в часы максимальной жары.
Ранее врач-эндокринолог перечислил несколько повседневных привычек, которые могут влиять на уровень некоторых гормонов. Одна из наиболее распространённых причин гормональных нарушений — хронический недосып. Во время сна регулируется выработка целого ряда гормонов, включая мелатонин, кортизол, гормон роста, лептин и грелин. При регулярном недостатке сна организм начинает работать в состоянии постоянного стресса: повышается уровень кортизола, усиливается чувство голода, происходит постепенный набор массы тела, ухудшается чувствительность к инсулину.
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