Кортизол, мелатонин и фолликулы: Гинеколог объяснил, как жара управляет женским циклом

Отдельное внимание гинеколог уделил физическим нагрузкам. Интенсивные тренировки в жару в сочетании с ограничениями в питании становятся дополнительным стрессом для организма. Если женщина одновременно ограничивает питание, активно занимается спортом и подвергается воздействию жары, это может негативно сказаться на регулярности менструального цикла. «Небольшие колебания даты начала менструации на несколько дней могут быть вариантом нормы и связаны с адаптацией организма к изменившимся условиям. Однако если нарушения становятся регулярными, сопровождаются сильными болями, необычными выделениями или отсутствием менструации в течение длительного времени, необходимо обратиться к специалисту», — подчеркнул Войнов.