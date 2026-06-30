Миграционный отток из Ростовской области вновь усилился

Исследователи Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платова установили, что Ростовская область в обозримой перспективе может утратить основной компенсирующий механизм демографических потерь — приток вынужденных переселенцев из зоны боевых действий, тогда как внутренние факторы убыли населения продолжают усиливаться.
До сих пор именно это переселенческое движение удерживало регион от более глубокого демографического провала. Показатель естественной убыли населения на Дону остается относительно устойчивым — в пределах 0,1−1 человека на тыс. жителей ежегодно. Однако на первый план все отчетливее выходят иные процессы, прежде всего интенсивный отток самих жителей области, набравший силу с 2022 года.
По оценке ученых, одним из доминирующих побудительных мотивов для эмиграции стал страх. Значительная часть молодых мужчин трудоспособного возраста покинула регион, опасаясь привлечения к участию в боевых действиях. Дополнительную роль сыграло и приграничное положение Ростовской области, которое само по себе порождало у жителей ощущение нестабильности и небезопасности.
Парадоксальным образом государственные меры стимулирования демографии также обернулись против региона. Введение льготной семейной ипотеки без привязки к конкретной территории позволило многим ростовским семьям приобрести жилье за пределами области — в Краснодарском крае, Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Исследователи полагают, что выбор в пользу других субъектов федерации определялся более привлекательными экономическими возможностями, развитой социальной инфраструктурой и климатическими преимуществами.
Параллельно в регионе нарастает урбанизация: молодежь концентрируется в областном центре в поисках занятости, тогда как пожилые жители перебираются туда же в расчете на более качественные социальные услуги. Исследователи связывают этот процесс с деградацией сельских территорий — дорожная сеть разрушается, коммунальные системы ветшают, уровень безработицы растет, а местные администрации не проявляют деятельного интереса к решению насущных проблем.