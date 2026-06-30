Миграционный отток из Ростовской области вновь усилился

До сих пор именно это переселенческое движение удерживало регион от более глубокого демографического провала. Показатель естественной убыли населения на Дону остается относительно устойчивым — в пределах 0,1−1 человека на тыс. жителей ежегодно. Однако на первый план все отчетливее выходят иные процессы, прежде всего интенсивный отток самих жителей области, набравший силу с 2022 года.