Виктор Гильдерман стал замминистра здравоохранения Красноярского края

Виктора Гильдермана назначили новым заместителем министра здравоохранения Красноярского края. Соответствующий документ, подписанный главой ведомства Алексеем Коноваленко, вступил в силу еще 19 июня.
Гильдерман родился в 1990 году в селе Высотино Сухобузимского района. Окончил Барнаульский юридический институт МВД, а также прошел программу профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление» в Сибирском федеральном университете.
С 2012 по 2018 год служил в межмуниципальном отделе МВД «Емельяновский», затем руководил хозяйственной частью Сухобузимской районной больницы.
В 2024 году стал заместителем главы администрации Сухобузимского района. Позже работал в краевом Минздраве — заместителем начальника отдела по управлению материально-техническими ресурсами.
Теперь в ведомстве он будет отвечать за управление материально-техническими ресурсами, отраслевое планирование и оплату труда.