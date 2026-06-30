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Виктор Гильдерман стал замминистра здравоохранения Красноярского края

Бывший полицейский Виктор Гильдерман стал замминистра здравоохранения в Красноярском крае.

Источник: Комсомольская правда

Виктора Гильдермана назначили новым заместителем министра здравоохранения Красноярского края. Соответствующий документ, подписанный главой ведомства Алексеем Коноваленко, вступил в силу еще 19 июня.

Гильдерман родился в 1990 году в селе Высотино Сухобузимского района. Окончил Барнаульский юридический институт МВД, а также прошел программу профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление» в Сибирском федеральном университете.

С 2012 по 2018 год служил в межмуниципальном отделе МВД «Емельяновский», затем руководил хозяйственной частью Сухобузимской районной больницы.

В 2024 году стал заместителем главы администрации Сухобузимского района. Позже работал в краевом Минздраве — заместителем начальника отдела по управлению материально-техническими ресурсами.

Теперь в ведомстве он будет отвечать за управление материально-техническими ресурсами, отраслевое планирование и оплату труда.