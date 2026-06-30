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На очистные сооружения Красноярска принесло более 7 тонн мусора

Этой ночью из-за длительного ливня очистные сооружения краевого центра приняли воды на четверть больше обычного — это 80 тысяч кубометров.

Этой ночью из-за длительного ливня очистные сооружения краевого центра приняли воды на четверть больше обычного — это 80 тысяч кубометров дополнительно. Об этом сообщили в пресс-службе компании КрасКом. В минувшие выходные основная нагрузка от ливневых дождей легла на левобережные очистные сооружения, а сегодня специалисты ликвидируют последствия обильных осадков уже на правобережных. В дополнение к избыточному объему сточных вод на очистные сооружения поступило свыше 7 тонн бытового и уличного мусора. Сороудерживающие решетки оказались забиты не только влажными салфетками и неткаными материалами, но и землей со щебнем, пластиковыми бутылками, упаковочными пакетами, а также скошенной травой, ветками и листвой. Для сравнения: в стандартном режиме с решеток правобережных и левобережных очистных сооружений ежедневно убирают до трех тонн отходов. Для ночной очистки оборудования к работе дополнительно привлекли персонал из других подразделений «КрасКом».