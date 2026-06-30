Католический храм в Студеном квартале начнут строить осенью 2027 года

В Нижнем Новгороде появится новый католический храм — его возведение возьмёт на себя Католическая церковь России. По словам отца Георгия, настоятеля нижегородского храма Успения Девы Марии, приход располагает необходимой финансовой базой для старта проекта. Об этом он сообщил в интервью изданию «Живем в Нижнем».
Детали финансирования пока не проработаны: окончательные механизмы привлечения средств предстоит утвердить в ближайшее время. Стоимость строительства также остаётся неопределённой. При этом в планах — дать старт работам уже в осенью 2027 года.
Отец Георгий выразил уверенность в реализации проекта, подчеркнув, что приход рассчитывает на поддержку со стороны церковных фондов и благотворительные взносы российских католиков.
В интернете уже можно ознакомиться с эскизным проектом храма — он демонстрирует предполагаемый внешний вид здания. Эскиз создан в результате сотрудничества архитектурного бюро Михаила Маслова и учащихся ННГАСУ. В основу концепции легли исторические чертежи, датируемые 1910‑ми годами.
Историческая преемственность проекта подчёркивается и местом строительства: храм возведут в здании № 8 на Студёной улице. Его начали возводить ещё в 1914 году, однако завершить строительство не удалось из‑за нехватки средств и революционных событий. Лишь в наши дни объект вновь перешёл в распоряжение Католической церкви.