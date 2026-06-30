Католический храм в Студеном квартале начнут строить осенью 2027 года

Историческая преемственность проекта подчёркивается и местом строительства: храм возведут в здании № 8 на Студёной улице. Его начали возводить ещё в 1914 году, однако завершить строительство не удалось из‑за нехватки средств и революционных событий. Лишь в наши дни объект вновь перешёл в распоряжение Католической церкви.