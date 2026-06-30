Найдено тело пропавшей во время сплава красноярки

Установлено, что 19 июня 2026 года женщина вместе с сожителем сплавлялись по реке на двух лодках: в одной находились сами туристы, в другой — их вещи. Пара должна была вернуться 26 июня, но пропала и перестала выходить на связь с родственниками. 27 июня они обратились в полицию.