Найдено тело пропавшей во время сплава красноярки

В Ирбейско-Саянском округе в заломе реки Агул обнаружили тело 45-летней жительницы Красноярска, погибшей во время сплава. Об этом сегодня сообщили в региональных СК и МВД.
Установлено, что 19 июня 2026 года женщина вместе с сожителем сплавлялись по реке на двух лодках: в одной находились сами туристы, в другой — их вещи. Пара должна была вернуться 26 июня, но пропала и перестала выходить на связь с родственниками. 27 июня они обратились в полицию.
«В ходе поисковых мероприятий спасателями были обнаружены перевернутые лодки, а также тело женщины. В настоящее время продолжаются поиски сожителя погибшей. Следователи выполняют необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в СК.
По факту гибели женщины проводится процессуальная проверка.