Опыт экономного садовода. Как снизить траты на стройматериалы для дачи

С нынешними ценами и ставками по кредиту ремонт дачи не всем по карману. Даже поиск скидок на стройматериалы не всегда помогает сократить смету на столько, чтобы итоговая сумма оказалась доступной обычному дачнику. И тогда встаёт вопрос, как максимально снизить затраты. Варианты есть, но они, во-первых, не всегда срабатывают и, во-вторых, требуют закрыть глаза на внешний вид. Но если без ремонта дальше никак, а красотой и стилем готовы пренебречь, то почему бы и не попробовать? Садовод с 30-летним стажем, пенсионерка Татьяна Сергеева пробует и делится своим опытом.