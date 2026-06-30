Опыт экономного садовода. Как снизить траты на стройматериалы для дачи

С нынешними ценами и ставками по кредиту ремонт дачи не всем по карману. Даже поиск скидок на стройматериалы не всегда помогает сократить смету на столько, чтобы итоговая сумма оказалась доступной обычному дачнику. И тогда встаёт вопрос, как максимально снизить затраты. Варианты есть, но они, во-первых, не всегда срабатывают и, во-вторых, требуют закрыть глаза на внешний вид. Но если без ремонта дальше никак, а красотой и стилем готовы пренебречь, то почему бы и не попробовать? Садовод с 30-летним стажем, пенсионерка Татьяна Сергеева пробует и делится своим опытом.
С чего начать поиск стройматериалов.
Перед началом любого ремонта надо заглянуть в собственный сарай. Именно сюда десятилетиями отправляются остатки купленных с запасом материалов. По опыту скажу, что иногда хватает на небольшой ремонт. Да, что-то с ограниченным сроком годности как у смесей, клея, красок могло испортиться, но с металлом, саморезами, досками ничего не будет.
Обычно садоводам советует искать акции и скидки, но Татьяна предпочитает варианты не со скидками, а близкие к бесплатным. Например, остатки стройматериалов на стройках, где тоже закупаются с запасом. Если строились рядом в СНТ, а остатков в промышленном масштабе мало и вывозить дорого, их проще бросить или, чтобы не рисковать штрафами, кому-то отдать.
«Хорошо помогает сэкономить мониторинг строек. Там можно найти остатки бетона, кирпича, арматуры, труб за символическую плату», — делится советом Татьяна.
Какие стройматериалы искать в магазинах.
В магазины стоит заглядывать, но искать не обычные продуманные маркетологами скидки, а неформат. Это могут быть остатки после оптовых заказов, остатки снятых с производства товаров, плитка с чуть другой фактурой или тоном, обрезки досок. Сгодится и нелеквид.
Что-то потемнело от влаги или выцвело на солнце. Никакой это не брак. Товарный вид утрачен, а функционально стройматериал в полном порядке.
«Неформат широко представлен на сайтах объявлений о продажах. Нет проблем найти остатки террасной доски, остатки липы для стен и потолков, бруски из ели за 20 рублей. В магазинах и цен таких давно нет. Если у вас не двухэтажная дача, а обычный домик в 40 кв. метров, дорого-богато вам не надо и ремонта немного, затраты по сравнению с ценами в магазине можно снизить на порядок», — говорит Татьяна.
Ещё логистические центры и большие сетевые магазины бывают рады отдать за самовывоз паллеты, в которых им доставляют партии товаров. Это выгоднее, чем возвращать поставщикам или утилизировать в случае поломки. Иногда магазины размещают объявления о бесплатной раздаче или продаже паллет, дачники их разбирают для построек, мебели, растопки.
Как искать стройматериалы в Интернете.
Интернет — кладезь информации о стройках, распродаже остатков, демонтаже строений. Не поленитесь настроить поиск объявлений в интернете, научиться этому не долго, а результат того стоит. Помимо сайтов с объявлениями об этом пишут в чатах СНТ и дачных кооперативов. Нужно всего лишь выбрать несколько поисковых слов — «доски», «кирпич», «черепица», — и отслеживать новые сообщения.
«Демонтаж старых зданий, построек, промышленных объектов — неисчерпаемый запас кирпича и дерева. Просушенная древесина прослужила внутри сухого здания полвека и прослужит ещё столько же», — говорит Татьяна.
Если ремонт не косметический, а серьёзнее, тогда надо всерьёз озадачиться поиском более дешёвых аналогов стройматерилов. Материалы внутренней и внешней обшивки стен, утеплителя, кровли, напольного покрытия, забора всегда можно подобрать дешевле. Более дешёвые материалы бывают проще в работе, можно справиться своими силами без найма рабочих.
«Только учитывайте, какая у вас дача — отапливаемая или нет, живёт в ней кто-то круглогодично или зимой она пустует. От этого зависит, какие эксплуатационные свойства материалов критически важны. Если всё сделать по уму, можно не залезать в кредиты, даже не будучи богатым землевладельцем», — резюмировала Татьяна.