Эксперт объяснил, как мошенники могут добиться снятия самозапрета на кредиты

Сенатор Артём Шейкин рассказал RT о новой ловушке мошенников: они могут убеждать людей снять самозапрет на выдачу кредитов, хотя сделать это сложнее, чем оформить займ по украденным документам. Самозапрет создан, чтобы разорвать схемы, когда злоумышленники, получив паспортные данные, сразу берут кредиты на имя жертвы.
По словам Шейкина, официально запрет можно отменить через «Госуслуги» или МФЦ. Онлайн‑заявка требует подтверждённой учётной записи и усиленной электронной подписи (например, «Госключ»), а отмена вступает в силу только после так называемого периода охлаждения. Это даёт человеку время заметить подозрительную активность и вновь восстановить защиту.
Вместе с тем сенатор отметил риск социальной инженерии: мошенники могут под разными предлогами — «проверка кредитной истории», «разблокировка аккаунта», «компенсация» или «ошибка в ограничении» — уговаривать владельца самозапрета снять его самостоятельно. В таком случае жертва фактически сама открывает мошенникам путь к оформлению кредита. При установленном самозапрете одних паспортных данных, СНИЛСа, ИНН или номера телефона мошенникам недостаточно, подчеркнул парламентарий.
Ранее сообщалось, что спрос на установку самозапретов среди нижегородцев начал снижаться.