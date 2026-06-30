Эксперт объяснил, как мошенники могут добиться снятия самозапрета на кредиты

По словам Шейкина, официально запрет можно отменить через «Госуслуги» или МФЦ. Онлайн‑заявка требует подтверждённой учётной записи и усиленной электронной подписи (например, «Госключ»), а отмена вступает в силу только после так называемого периода охлаждения. Это даёт человеку время заметить подозрительную активность и вновь восстановить защиту.