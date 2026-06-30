В Нижнем Новгороде насчитывается около 12 тысяч крещеных католиков

В Нижнем Новгороде насчитывается порядка 10−12 тысяч католиков, прошедших обряд крещения. Такие данные привели в «Живем в Нижнем» после беседы с отцом Георгием, возглавляющим местную католическую общину.
Священнослужитель сослался на сведения, предоставленные Александром Авдеевым, ранее занимавшим пост посла России в Ватикане: согласно им, общая численность католиков в России превышает 1,5 миллиона человек — это около 1% жителей страны. Хотя официальной переписи верующих не проводилось, отец Георгий полагает, что в Нижнем Новгороде доля католиков сопоставима с общероссийским показателем.
По наблюдениям настоятеля, за девять лет служения он успел лично познакомиться примерно с тысячей прихожан. При этом число наиболее вовлечённых верующих, которые неизменно посещают церковь в главные христианские праздники — на Пасху и Рождество, — составляет 450−500 человек.
Среди местных католиков практически нет иностранцев. Отец Георгий уделяет особое внимание работе со студенческой молодёжью, стремясь сохранить связь молодых людей с религиозными традициями. В рамках этой деятельности в общине недавно начали проводить литургии на английском языке.
В городе продолжается подготовка к расширению инфраструктуры для католической общины: на Студёной улице планируется открыть ещё один храм. Здание, отведённое под него, было построено в начале XX века специально для нужд католиков, но после революционных событий храм перестал функционировать. Теперь объект вновь находится в распоряжении Католической церкви.
На сегодняшний день в Нижнем Новгороде действует единственный католический храм — церковь Успения Девы Марии, расположенная на той же Студёной улице. Её вместимость ограничена: одновременно в ней могут находиться не более 120 человек.