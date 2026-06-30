В Нижнем Новгороде насчитывается около 12 тысяч крещеных католиков

В городе продолжается подготовка к расширению инфраструктуры для католической общины: на Студёной улице планируется открыть ещё один храм. Здание, отведённое под него, было построено в начале XX века специально для нужд католиков, но после революционных событий храм перестал функционировать. Теперь объект вновь находится в распоряжении Католической церкви.