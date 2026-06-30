Белгидромет предупредил о резкой смене погоды в Беларуси после аномальной жары. Подробности приводит БелТА.
«Установившаяся в Беларуси аномально жаркая погода во второй половине недели пойдет на спад», — отметили синоптики.
Погода начнет меняться в стране со 2 июля из-за фронтальных разделов, которые медленно смещаются в восточном направлении. Следом за ними начнут поступать и более прохладные воздушные массы. На большей части пройдут кратковременные дожди (местами могут быть сильные), грозы. Синоптики также прогнозируют усиление ветра порывами от 15 до 20 метров в секунду, а днем вероятен град.
«Температурный фон, начиная с западных районов, станет понижаться и на середину дня будет колебаться от плюс 20 градусов по западу до плюс 35 градусов по юго-востоку», — сообщает Белгидромет.
В четверг, 2 июля, на большей части страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны сильные осадки. В отдельных районах возможны грозы, при которых ветер будет от 15 до 20 метров в секунду. Днем не исключен град. Ночью ожидается от +15 до +21 градуса, по юго-восточной части — до +23 градусов. Днем температура воздуха составит от +20 градусов по западу и до +35 градусов по югу-востоку.
В период с 3 по 5 июля в Беларусь начнут поступать прохладные массы с северо-запада Европы и температура и далее начнется понижаться. В День Независимости 3 июля днем температура воздуха составит от +20 до +27 градусов, по юго-восточной части местами прогнозируется до +29 градусов.
А уже 5 июля температура воздуха будет варьироваться от +16 до +23 градусов. В большинстве районов страны пройдут дожди, местами с грозами.
В пятницу, 3 июля, в ночные часы местами, а днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, местами вероятны грозы. Синоптики предупреждают про слабый туман в отдельных районах. Ночью прогнозируется от +10 градусов по северной части до +21 градусов по юго-восточной. Днем будет от +20 до +27 градусов, местами по юго-востоку воздух прогреется до +29 градусов.
В субботу, 4 июля, во многих районах Беларуси ожидаются кратковременные дожди, местами вероятны грозы. В ночные часы синоптики прогнозируют от +9 до +14 градусов, по юго-востоку — до +17 градусов. Днем температура воздуха составит от +17 до +24 градусов.
В воскресенье, 5 июля, ночью лишь местами, а днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ночью ожидается от +8 до +13 градусов, днем — от +16 до +23 градусов.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, когда закончится жара в Беларуси.
Тем временем в Гомельской и Могилевской областях непогода привела к обрушению телятника, падению деревьев, повреждению авто и обрывам электричества.
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