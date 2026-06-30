Белгидромет предупредил о резкой смене погоды в Беларуси после аномальной жары

В четверг, 2 июля, на большей части страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны сильные осадки. В отдельных районах возможны грозы, при которых ветер будет от 15 до 20 метров в секунду. Днем не исключен град. Ночью ожидается от +15 до +21 градуса, по юго-восточной части — до +23 градусов. Днем температура воздуха составит от +20 градусов по западу и до +35 градусов по югу-востоку.