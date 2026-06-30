Рационализаторы «РН-Ванкор» получили патент на новое изобретение в 2025 году

«Роснефть» совместно с отечественным научным сообществом традиционно отметили в последнюю субботу июня День изобретателя и рационализатора.
По итогам 2025 года суммарный экономический эффект от реализации новаторских предложений и инициатив сотрудников компании составил более 2,5 млрд рублей.
В 2025 году специалисты «Роснефти» выдвинули более 2 000 перспективных предложений, из которых 900 инициатив признаны рационализаторскими, 600 — успешно интегрированы в производственные процессы. Все авторы эффективных разработок получают корпоративные поощрения.
Весомый вклад в общую копилку технологических новаций вносит «РН-Ванкор», чьи сотрудники по итогам 2025 года направили 26 рационализаторских предложений. Ожидаемый экономический эффект составляет 135 млн рублей.
Одно из предложений — собственное запатентованное изобретение — трубопроводное устройство, которое перенаправляет внутритрубные скребки и дефектоскопы по участкам нефтепровода без остановки потока нефти. Обеспечение разветвленной нефтегазотранспортной системы Ванкорского кластера, которая сегодня превышает 2200 км, запатентованными технологическими решениями повышает уровень автоматизации процесса перекачки нефти.
Повышение эффективности производственной деятельности — один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». Компания проводит системную работу, направленную на внедрение передовых технологических решений и сокращение эксплуатационных затрат предприятий.