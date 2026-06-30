Рационализаторы «РН-Ванкор» получили патент на новое изобретение в 2025 году

В 2025 году специалисты «Роснефти» выдвинули более 2 000 перспективных предложений, из которых 900 инициатив признаны рационализаторскими, 600 — успешно интегрированы в производственные процессы. Все авторы эффективных разработок получают корпоративные поощрения.