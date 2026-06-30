На Западе признали превосходство российского «Адмирала Нахимова»: чем так хорош атомный крейсер

Российский флот готовится вернуть в строй атомный крейсер «Адмирал Нахимов», который может стать самым быстрым крупным боевым кораблем в мире. После многолетней модернизации на Севмаше он развивает скорость около 32 узлов, что позволяет ему обгонять все действующие корабли НАТО, включая эсминцы и авианосцы. Об этом пишет издание MWM.