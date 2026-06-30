На Западе признали превосходство российского «Адмирала Нахимова»: чем так хорош атомный крейсер

Российский флот готовится вернуть в строй атомный крейсер «Адмирал Нахимов», который может стать самым быстрым крупным боевым кораблем в мире. После многолетней модернизации на Севмаше он развивает скорость около 32 узлов, что позволяет ему обгонять все действующие корабли НАТО, включая эсминцы и авианосцы. Об этом пишет издание MWM.
Уникальность крейсера проекта 1144 «Орлан» — в ядерной силовой установке. Два реактора мощностью 140 тысяч лошадиных сил дают ему неограниченную дальность хода без дозаправки. При водоизмещении 28 тысяч тонн он значительно тяжелее американских эсминцев типа «Арли Бёрк», что делает его выдающимся даже среди аналогов.
Высокая скорость и автономность позволяют «Адмиралу Нахимову» быстро перебрасываться между театрами военных действий, что критически важно для Арктики и Северной Атлантики. Это затрудняет его обнаружение и дает преимущество в выборе момента для боя. Новое вооружение, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон», идеально дополняет эти возможности.
Корабль базируется в Североморске и способен быстро проходить через проливы между Гренландией, Исландией и Британией. Его возвращение в строй значительно усилит Северный флот и позволит эффективно противостоять авианосным группам НАТО.
Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков сообщил, что модернизированный тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» теперь значительно превосходит современные зарубежные корабли.