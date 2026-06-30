В Перми просел мост через реку Егошиху

Мост через реку Егошиху просел, сообщают очевидцы сайту perm.aif.ru.
В редакцию обратились обеспокоенные читатели. Они прислали фото Егошихинского моста, на которых видно сильные разломы асфальта. Часть дорожки сильно наклонена. Пермяки переживают за безопасность передвижения по мосту.
«Шёл на работу через мост. А там со стороны Парковой у него просели плиты, сантиметров на 80. Думаю, если будет дождь, то они совсем могут провалиться», — рассказал очевидец сайту perm.aif.ru.
Как отмечает ещё одна жительница Перми, в воскресенье таких разломов асфальта в том месте не было.
Редакция perm.aif.ru направила запрос мэрию, чтобы выяснить все подробности произошедшего, а также узнать, безопасно ли сейчас ходить по мосту.
Напомним, Министерство транспорта Пермского края отменило перекрытие Чусовского моста. Ремонтные работы планировались в ночь с 29 на 30 июня, однако их пришлось перенести.