Школьникам Самары рассказали, как вести себя при теракте

В Самаре для детей, отдыхающих в летних лагерях, проводят уроки безопасности «Мир без террора». Первыми занятие прошли ученики младших классов. Вместо лекции — мультфильмы, брошюры и диалог. Сотрудники филиала № 9 МБУК «СМИБС» поговорили с детьми о терроризме на доступном им языке.
«Думали, что будет все серьезно, детям станет скучно, — признается библиотекарь Алевтина Лемешева. — Мы ошиблись. Все прошло отлично. Такие мероприятия нужны, они познавательны. Дети должны быть бдительны и не думать, что их это не коснется».
Ребятам рассказали об идеологии терроризма, методах вербовки и способах противодействия. Особое внимание уделили реальным трагедиям, в том числе теракту в Беслане 1 сентября 2004 года.
«Терроризма бояться не надо, — подчеркнула сотрудник библиотеки Елена Нуждова. -Террористов бояться не надо. Надо быть бдительным, внимательным во всех общественных местах: на улицах, на остановках, в школе — везде».
Во время урока дети задавали вопросы, участвовали в обсуждении алгоритмов действий при обнаружении подозрительных предметов и в других экстренных ситуациях.
«Нам рассказали о терроре, что это такое, что могут делать террористы и как себя вести в этот момент, — отметила ученица школы № 163 Екатерина Шабалина. — Мне очень понравилось, потому что говорили важную информацию на данный момент для жизни».
Уроки проводятся в рамках муниципальной антитеррористической программы Самары. Цель занятий — профилактика терроризма и экстремизма, обучение детей правилам безопасности в игровой форме без излишней тревожности. В долгосрочной перспективе такие лекции способствуют воспитанию ответственного и бдительного поколения, способного вносить вклад в обеспечение общественной безопасности.