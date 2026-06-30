Как пережить диагноз «онкология» — советы медиков

Диагноз «онкология» страшен не сам по себе — с этой болезнью, особенно выявленной на начальной стадии, медицина в наши дни научилась бороться. Страшно то, что в миг, когда врач озвучивает: «У вас рак» — рушится привычная реальность, говорят в волгоградском облздраве. Как не потерять себя в этот момент и помнить: это не конец, а только начало нового маршрута на вашем пути, разбирался vlg.aif.ru.