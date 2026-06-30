Как пережить диагноз «онкология» — советы медиков

Диагноз «онкология» страшен не сам по себе — с этой болезнью, особенно выявленной на начальной стадии, медицина в наши дни научилась бороться. Страшно то, что в миг, когда врач озвучивает: «У вас рак» — рушится привычная реальность, говорят в волгоградском облздраве. Как не потерять себя в этот момент и помнить: это не конец, а только начало нового маршрута на вашем пути, разбирался vlg.aif.ru.
«Возьмите паузу»: не стоит принимать решение на эмоциях.
Онколог-маммолог поликлинического отделения Волгоградского областного клинического онкодиспансера Глеб Ярцев говорит: день, когда пациент узнаёт о своём диагнозе, становится для него настоящим испытанием. Поток информации слишком велик, а эмоции зашкаливают и не дают воспринять всё сказанное.
«Главное в этот момент — не требовать от себя полного осмысления ситуации. На данном этапе важно не вникнуть во все медицинские термины, а просто усвоить услышанное», — поясняет медик.
Наиболее значимую информацию лучше записывать, а не запоминать. Если требуется, чтобы врач её повторил, не стесняйтесь переспрашивать. Выясните, в чём заключается диагноз, какие первые шаги нужно сделать на пути борьбы с болезнью — это позволит снизить тревогу, вызванную неопределённостью.
«Прежде, чем принять решение о дальнейших действиях, лучше взять паузу. Если есть возможность, обсудите ситуацию с близкими вам людьми — родственниками или человеком, который является родным по духу», — советует врач.
Онколог предостерегает: не стоит искать ответы в случайных источниках. Если вам нужно другое мнение — узнайте его, но пусть это будет информированный источник.
«Составьте для себя чёткий план: какие обследования нужно провести, кого вы выберете в качестве лечащего врача. Это вернёт ощущение контроля. И помните — вы не одни, рядом с вами специалисты», — говорит медик.
«Не бойтесь обследований»: раннее выявление рака — залог успешного лечения.
Врачи советуют: не стоит откладывать обследование из страха услышать диагноз. Важно выявить заболевание на ранней стадии, пока патологический процесс локализован в одном месте и не успел распространиться по организму.
Онколог Краснослободской поликлиники Волгоградской области Хава Оздоева говорит: если в молочной железе есть уплотнения — это уже повод обратиться к врачу.
Врач-онколог, заведующий ЦАОП Калачевской ЦРБ Кирилл Агапов предупреждает: нужно внимательно относиться к своему состоянию: синяки, утомляемость и ослабленный иммунитет могут говорить о лейкозе.
Онколог Среднеахтубинской ЦРБ Екатерина Лымарёва поясняет: рак лёгкого можно выявить в ходе обычной ежегодной диспансеризации. Да и многие другие онкологические заболевания определяются в ходе обследований, когда ещё нет симптомов. Они излечиваются в 90% случаев, подчёркивают в волгоградском облздраве.
Чем раньше начать лечение, тем больше шансов, что оно будет успешным. А своевременное обращение за помощью к медикам по поводу каких-либо патологий, в том числе, желудочно-кишечного тракта, может вовсе не допустить развития онкологии.
Опухоль с два кулака: уникальная операция волгоградских медиков.
О качестве медицинской помощи онкобольным в Волгоградской области может говорить уникальная операция, которую хирурги областного онкодиспансера выполнили минувшей зимой.
«Врачи столкнулись с редкой анатомической картиной: гигантское новообразование почки вытеснило жизненно важные органы с мест, на которых они находятся у здорового человека. Опухоль размером 16,5 сантиметра на 11,5 и 21,1 см настолько заполнила пространство, что печень пациентки была полностью смещена из правой части брюшной полости в левую, её функция была практически утрачена», — рассказывают в облздраве.
Это выяснилось, когда женщине провели компьютерную томографию с контрастированием — до этого она долгое время жаловалась на тупые боли в пояснице и тяжесть в животе.
Несмотря на значительный размер опухоли, медики приняли решение об операции. Пациентку выписали под наблюдение амбулаторных врачей уже на восьмые сутки после операции. Послеоперационных осложнений удалось избежать, подчёркивают в облздраве. И предупреждают: пренебрежение регулярными медосмотрами, особенно при наличии факторов риска, опасны. Это может привести к развитию опухоли до критических размеров, как в случае, о котором рассказали в комитете.