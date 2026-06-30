Киркоров отдаст США почти $80 тысяч за свой особняк

Это привело к тому, что оценочная стоимость особняка Киркорова также пошла вниз. Если в 2024 году его оценивали в $6,4 млн (примерно 496 миллионов рублей), то к 2025 году эта цифра сократилась до $6,07 млн (около 468 миллионов рублей). В итоге, расчетная стоимость недвижимости снизилась на 27 миллионов рублей.