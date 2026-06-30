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Киркоров отдаст США почти $80 тысяч за свой особняк

Деньги певца Филиппа Киркорова в размере $77 тыс попадут в бюджет США, поскольку он платит налог на свой особняк в Майами.

Деньги певца Филиппа Киркорова в размере $77 тыс попадут в бюджет США, поскольку он платит налог на свой особняк в Майами. Об этом сообщает Telegram-канал «База».

По данным канала, у артиста есть дом, находящийся на престижной улице La Gorce Drive в Майами-Бич, который он приобрел в 2011 году. Площадь участка составляет около 1380 кв и включает два здания: основной дом и гостевой. На территории особняка есть пассажирские лифты, бассейн, гараж, террасы и SPA-зона.

«База» выяснила, что в 2025 году площадь некоторых построек в документах стала меньше, но никаких строительных работ не было. Площадь первого этажа основного здания была уменьшена примерно на 12 квадратных метров. Кроме того, площадь SPA-зоны сократилась с 7,5 до 2,8 квадратных метра, что составляет более чем 50% от первоначального размера.

Telegram-канал уточняет, что перерасчеты налоговых оценщиков стали причиной изменений. В Майами это стандартная практика: когда уточняются характеристики одного объекта недвижимости, аналогичные корректировки применяются и к соседним домам.

Это привело к тому, что оценочная стоимость особняка Киркорова также пошла вниз. Если в 2024 году его оценивали в $6,4 млн (примерно 496 миллионов рублей), то к 2025 году эта цифра сократилась до $6,07 млн (около 468 миллионов рублей). В итоге, расчетная стоимость недвижимости снизилась на 27 миллионов рублей.

Несмотря на уменьшение площади, налоговая нагрузка осталась прежней. Так, в 2024 году Киркоров перечислил в американскую казну порядка $74,5 тыс. (примерно 5,7 млн рублей). В следующем, 2025 году, эта сумма увеличилась до почти $77 тыс. (примерно 5,9 млн рублей).

Ранее сообщалось, что налоговая ликвидировала ИП солиста Little Big Ильи Прусикина*.

*Признан иностранным агентом в РФ.

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