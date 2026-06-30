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Микроавтобус перевернулся на Алтае, пострадали пять человек

Пять человек, включая двоих детей, обратились за медпомощью в результате ДТП с микроавтобусом в Алтайском крае, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в «Максе».

Источник: РБК

Пять человек, включая двоих детей, обратились за медпомощью в результате ДТП с микроавтобусом в Алтайском крае, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в «Максе».

По данным ведомства, 30 июня на 364-м км автодороги Р-256 «Чуйский тракт» перевернулся микроавтобус Toyota Alphard.

«За медицинской помощью в настоящее время обратилось пятеро граждан, двое из которых дети», — говорится в сообщении. Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

Как сообщили ТАСС в оперативных службах, в салоне находились граждане Монголии, которые ехали из Казахстана.

В апреле в Забайкальском крае опрокинулся пассажирский автобус с иностранными гражданами. В салоне находилось около 40 человек. В результате аварии один человек погиб на месте, еще 12 получили травмы разной степени тяжести.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».