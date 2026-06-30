Хейтер, кринж и краш. Выдержит ли русский язык натиск иностранных слов

«Нарочитое использование иностранных слов сильно раздражает, — говорит эксперт. — Так, мне на днях попалась на глаза афиша марафона ULTRA100, который пройдёт в Волжском. Я даже не говорю о том, что у нас действует закон, ограничивающий употребление иностранных слов, а заостряю внимание на восприятии обычного человека. Он на этой афише половину слов не поймёт. Слот и брейкиг, олдстайл, крамп и бит, косплей-дефиле и топ-трейл — что это такое? Сколько угодно можете винить меня в косности и отсталости, но я не соглашусь с тем, что такое засилье иностранной лексики уместно на презентационной площадке события, которое позиционируется не только как молодёжное, но и как семейное».