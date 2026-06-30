Более 5 тысяч детей ежегодно смогут отдыхать в новом лагере в Хабаровском крае

«Это действительно важный и долгожданный проект для нашего края. Мы сдвинули его с мёртвой точки и запустили стройку. Для нас это часть большой федеральной повестки по развитию Дальнего Востока. Главное то, что ещё больше наших детей смогут пройти программу оздоровления, набраться сил перед новым учебным годом», — отметил Дмитрий Демешин, который проинспектировал строительную площадку.