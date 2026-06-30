В селе Бычиха Хабаровского района возводят Дальневосточный центр отдыха и оздоровления детей по механизму Дальневосточной концессии — программы, позволяющей привлекать частные инвестиции в инфраструктуру Дальнего Востока, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Это действительно важный и долгожданный проект для нашего края. Мы сдвинули его с мёртвой точки и запустили стройку. Для нас это часть большой федеральной повестки по развитию Дальнего Востока. Главное то, что ещё больше наших детей смогут пройти программу оздоровления, набраться сил перед новым учебным годом», — отметил Дмитрий Демешин, который проинспектировал строительную площадку.
Более 5 тысяч детей ежегодно смогут отдыхать в новом лагере в Хабаровском крае. Фото: Антон Шевченко.
Более 5 тысяч детей ежегодно смогут отдыхать в новом лагере в Хабаровском крае. Фото: Антон Шевченко.
Более 5 тысяч детей ежегодно смогут отдыхать в новом лагере в Хабаровском крае. Фото: Антон Шевченко.
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Комплекс будет состоять из семи корпусов общей площадью почти 22 тыс. кв. метров. Четыре из них будут жилыми, три — административными. Проект предусматривает закрытый бассейн, спортивные залы, образовательные кластеры. Центр рассчитан на одновременное пребывание от 300 до 350 детей в смену. В год он сможет принимать более пяти тысяч детей.
Более 5 тысяч детей ежегодно смогут отдыхать в новом лагере в Хабаровском крае. Фото: Антон Шевченко.
Более 5 тысяч детей ежегодно смогут отдыхать в новом лагере в Хабаровском крае. Фото: Антон Шевченко.
Более 5 тысяч детей ежегодно смогут отдыхать в новом лагере в Хабаровском крае. Фото: Антон Шевченко.
Более 5 тысяч детей ежегодно смогут отдыхать в новом лагере в Хабаровском крае. Фото: Антон Шевченко.
Более 5 тысяч детей ежегодно смогут отдыхать в новом лагере в Хабаровском крае. Фото: Антон Шевченко.
Более 5 тысяч детей ежегодно смогут отдыхать в новом лагере в Хабаровском крае. Фото: Антон Шевченко.
Более 5 тысяч детей ежегодно смогут отдыхать в новом лагере в Хабаровском крае. Фото: Антон Шевченко.
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На площадке подрядчик завершает устройство фундаментов и в скором времени выйдет на этажное строительство. Установлена модульная газовая котельная, которая позволит вести работы внутри помещений зимой.
«Круглогодичный комплекс строится в замечательном месте — рядом Хехцир, природный заповедник, река Уссури. Убеждён, что нашими усилиями это будет точка роста развития как района, так и края», — сказал губернатор.
Новый центр станет площадкой для краевого, межрегионального, федерального и даже международного детского отдыха.