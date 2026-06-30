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23 тонны эквадорских креветок, прибывших в Калининград, не смогли подтвердить свой товарный возраст

Морепродукты пока останутся на складе временного хранения.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области задержали партию эквадорских креветок весом 23 тонны. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

В ходе досмотра груза специалисты установили: дата выработки морепродуктов не соответствует той, что указана в ветеринарном сертификате. Часть креветок взяли на анализы, по результатам которых будет принято решение, как поступать с деликатесом. Пока груз остаётся на складе временного хранения.

Ещё одну партию креветок из Аргентины остановили по пути в Калининградскую область.

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