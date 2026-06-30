Выдержит ли русский язык натиск иностранных слов

Социологи подтверждают: таких тектонических сдвигов в обществе, какие мы наблюдаем в последние годы, не было уже много десятков лет. Вместе с новыми явлениями в нашу жизнь входят и новые слова. Одни считают, что это нормально, другие — что от этого страдает как сам язык, так и его носители. На чьей стороне правда и как выдержит «великий и могучий» этот ощутимый натиск?
«Зачем уродовать язык?».
Хейтер и спойлер, контент и майнить, инбоксы и коллаборация, трэш и краш — в нашу повседневную речь подобные слова вошли достаточно прочно.
«В иных случаях употребление иностранных слов вполне оправданно, — считает филолог Анна Еременко. — Мир вокруг быстро меняется, он уже немыслим без мобильной связи, искусственного интеллекта и технологий, с ним связанных. Какими словами обозначать все эти новшества? Добавьте к этому характерное для языка, особенно в наши стремительные дни, рвение к сокращениям и упрощениям и скажите, чем, например, можно заменить слово “промт”? Сказать “задание-вопрос для ИИ” — это уже несколько слов. А “спойлер”? Как коротко объяснить, что сейчас последует нечто, после чего смотреть фильм или читать книгу тебе уже будет неинтересно? Даже слово “хейтер”, которое можно заменить “ненавистником”, всё же более многозначное, чем такой аналог».
Вместе с тем Анна Еременко соглашается: есть масса случаев, когда употребление иностранных слов — это дань моде.
«Нарочитое использование иностранных слов сильно раздражает, — говорит эксперт. — Так, мне на днях попалась на глаза афиша марафона ULTRA100, который пройдёт в Волжском. Я даже не говорю о том, что у нас действует закон, ограничивающий употребление иностранных слов, а заостряю внимание на восприятии обычного человека. Он на этой афише половину слов не поймёт. Слот и брейкиг, олдстайл, крамп и бит, косплей-дефиле и топ-трейл — что это такое? Сколько угодно можете винить меня в косности и отсталости, но я не соглашусь с тем, что такое засилье иностранной лексики уместно на презентационной площадке события, которое позиционируется не только как молодёжное, но и как семейное».
«Меня сильно раздражает слово “коллаборация”, которое не сходит со страниц научных статей и СМИ, — говорит доктор филологических наук, профессор ВГСПУ Василий Иванович Супрун. — Я хорошо помню существительное “коллаборационист” — “лицо, сотрудничающее с врагом; изменник, предатель”. Так называли в годы Второй мировой войны тех, кто в оккупированных странах Европы сотрудничал с фашистами».
«Не могу понять, почему везде и всюду у нас теперь говорят не усовершенствовать или улучшить, а “провести апгрейд”, — отмечает филолог Андрей Панченко. — Знаю английский и понимаю, как это слово образовалось, но нам это зачем? Равно как и “лук” (образ), “профит” (доход) или “рандомный” (случайный). Есть стопроцентные русские аналоги, зачем уродовать и засорять язык?».
С молодёжного на русский.
Отдельная тема, как считают многие эксперты, — это молодёжный сленг. Василий Супрун отмечает: уже появились словари, где с молодёжного переводят на русский.
«“Кринж” и “краш” — такие слова очень часто можно услышать в речи современных школьников», — отмечает учитель русского языка и литературы волгоградского лицея № 9 им. А. Н. Неверова Марина Чернова.
«Кринж» означает «испытывать стыд за кого-то другого» и «что-то плохое или неловкое». В этом же контексте часто используют словечко «трэш», которое еще означает «ну и ну». Интересно, что первоначальное значение этого слова в английском — «мусор». А вот «краш», напротив, обозначает весь спектр положительных эмоций, и если так говорят о человеке, значит, он по душе.
Очень употребляемо среди молодёжи слово «кейс» (от англ. case — случай, дело). Оно заменяет выражения «рабочая задача» или «случай, вынесенный на обсуждение».
«Мы чилим» на молодёжном языке значит «отдыхаем». «Афоризм» рэпера Джигана «На чиле, на расслабоне» стал у молодёжи формулой релаксации.
Победит ли сленг язык?
Не деформируется ли язык под натиском слов «со стороны»?
«Ещё в 1970-е годы щегольнуть иностранным словечком было модно, — рассуждает преподаватель ВГСПУ, доктор филологических наук Елена Алещенко. — Тогда не было интернета и возможности распространять жаргон через Сеть, но говорили, например, “чао” или “мерси”, и это считалось “шикарным”. Так было и будет всегда, просто будут меняться слова, возможно, будут меняться и языки, из которых они приходят. При этом не считаю феномен внедрения англицизмов-жаргонизмов в речь молодёжи исключительно негативным явлением. У неё должен быть свой небольшой мир, где молодые люди говорят на понятном друг другу языке».
Между тем чистота русского языка стала вопросом государственным. Ещё в 2005 г. был принят закон «О государственном языке РФ». В 2023 г. в него внесли важную поправку: «При использовании русского языка (…) не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях…».
Нельзя сказать, что эта норма работает уже на все 100 процентов. Здесь заметную роль играет то, что следить за чистотой речи при сегодняшнем обилии носителей информации — задача невыполнимая.
Стоит напомнить и о норме относительно ограничения использования иностранных слов и латиницы в общественных местах.
24 июня 2025 г. закон об этом был подписан президентом РФ. Предполагалось, что с 1 марта 2026 г. на улицах наших городов и сёл станет куда меньше латиницы и куда больше вывесок с русскими наименованиями и названиями. И процесс действительно идёт, но также не слишком быстро.
«На недавнем совете по русскому языку, который состоялся 2 июня 2026 г., президент Владимир Путин ясно дал понять: курс на кириллицу сохранится и будет усиливаться, — говорит Анна Еременко. — Уже разрабатываются креативные решения для изменения облика городов и сёл, исходя из такого направления. В том же Волгограде планируют открыть культурно-просветительский центр, исполненный в старинных русских традициях, — он будет находиться в Комсомольском саду. Мода на новые слова, которые оказались инородным для языка телом, быстро проходит. Язык — он живой, пластичный, гибкий, самообновляющийся. Его внутренняя логика поможет отсеять зёрна от плевел — оставить в обычной речи новые и действительно нужные слова и забыть искусственно привнесённые. В таком деле и законодательные запреты нужны, и те события, которые помогают сохранить чистоту и красоту русской речи, — книжные фестивали, конкурсы чтецов, литературные премии, изучение языка не только в школах, но и в вузах. Такая мера уже анонсирована президентом Владимиром Путиным».
Какие слова больше всего нас раздражают.
Локация,
лол,
апгрейд,
мейнстрим,
лук,
окей,
профит,
свитшот,
спич,
токсик,
тригерить,
фолловер,
фейл,
фидбэк,
хайп,
экспириенс.
(По результатам опроса ВЦИОМ 1600 россиян, 2023 г.).