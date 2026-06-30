Больше никаких мелких тюльпанов: Биолог раскрыл лучшие удобрения для луковичных на весь год

Чтобы луковичные радовали пышным цветением из года в год, важно подкармливать их с учётом сезона. Весной растениям нужен азот для быстрого наращивания зелёной массы. Летом стоит сделать ставку на калий, который укрепляет луковицы и помогает им запастись питательными веществами. Осенью же главную роль играет фосфор: он участвует в формировании будущих бутонов и помогает растениям легче пережить зиму.
Тимур Чернов.
Биолог-биоинженер, агроэксперт сети строительных гипермаркетов «Дом Лента».
Эксперт отметил, что после цветения растения вовсе не заканчивают развитие. В это время луковицы продолжают накапливать питательные вещества и формируют цветочные почки, поэтому именно сейчас им особенно нужна подкормка. Оптимальным вариантом Чернов назвал смесь сернокислого калия и суперфосфата в соотношении 2:1. На один квадратный метр рекомендуется внести около 30 граммов сернокислого калия и 15 граммов суперфосфата, после чего слегка заделать удобрения в почву и полить посадки.
Август и сентябрь эксперт считает лучшим временем для пересадки большинства луковичных культур. При посадке он советует внести суперфосфат из расчёта 30−40 граммов на квадратный метр. При этом азотные удобрения осенью использовать не стоит: они стимулируют рост листьев, который перед зимой уже не нужен, а также могут ухудшить подготовку растений к периоду покоя.
Весной схема меняется. После появления первых листьев растениям необходим азот, который помогает быстрее восстановиться после зимы и нарастить зеленую массу. Для первой подкормки подойдут мочевина или аммиачная селитра. Однако во время бутонизации переизбыток азота способен сыграть злую шутку — растение начнет активно наращивать листья вместо формирования крупных цветов.
После появления бутонов агроэксперт рекомендует переходить на комплексные удобрения с пониженным содержанием азота и повышенной долей фосфора и калия. По его словам, оптимальным считается соотношение N: P:K 1:2:2, которое помогает растению направить силы именно на цветение.
Тем, кто предпочитает органические подкормки, Чернов советует придерживаться тех же сезонных принципов. Весной можно использовать гранулированный конский навоз или куриный помет, летом восполнять запасы калия древесной золой, а осенью вносить костную муку как источник фосфора длительного действия.
Эксперт также напомнил, что для сохранения крупных цветов недостаточно одной лишь подкормки. Новые луковицы лучше высаживать осенью — примерно за три-четыре недели до устойчивых заморозков, а старые посадки пересаживать раз в три-пять лет. Со временем вокруг луковиц образуются «детки», посадки загущаются, растениям начинает не хватать питания и пространства, из-за чего цветки становятся заметно мельче.
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