Больше никаких мелких тюльпанов: Биолог раскрыл лучшие удобрения для луковичных на весь год

Эксперт отметил, что после цветения растения вовсе не заканчивают развитие. В это время луковицы продолжают накапливать питательные вещества и формируют цветочные почки, поэтому именно сейчас им особенно нужна подкормка. Оптимальным вариантом Чернов назвал смесь сернокислого калия и суперфосфата в соотношении 2:1. На один квадратный метр рекомендуется внести около 30 граммов сернокислого калия и 15 граммов суперфосфата, после чего слегка заделать удобрения в почву и полить посадки.