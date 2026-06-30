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Пассажиры рейса Уфа — Сочи застряли в аэропорту вылета на 14 часов

Пассажиры рейса Уфа — Сочи застряли в аэропорту вылета на 14 часов.

Источник: Башинформ

По данным онлайн-табло уфимского авиаузла, рейс авиакомпании Nordwind Airlines в Сочи задержался почти на 14 часов. Самолет должен был вылететь 29 июня в 23:15, но отправление перенесли на 13:10 30 июня.

Также с задержками улетели самолеты авиакомпании Utair в Сочи, «Икар» — в Казань. Отменены рейсы в Игарку авиакомпании Utair и в Москву (Домодедово) перевозчика S7 Airlines.

По данным Росавиации, задержки рейсов произошли из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы беспилотных атак.