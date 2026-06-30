В заповеднике «Тунгусский» фотоловушка сняла медвежонка за важным уроком

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В заповеднике «Тунгусский» фотоловушка запечатлела медведицу с медвежонком у сигнального дерева. Сначала взрослая хищница оставила на стволе свою пахучую метку, а затем ее действия повторил детеныш.
Как рассказали специалисты заповедника, таким образом медвежонок учится одному из важных элементов поведения взрослых животных — маркировке территории.
Сигнальные, или маркировочные, деревья служат своеобразными «информационными столбами» для медведей. Оставляя на коре запаховые и визуальные метки, животные передают друг другу сведения о своем возрасте, поле, физиологическом состоянии и присутствии на определенной территории.
Такие метки помогают хищникам общаться между собой и обозначать границы своих владений.