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В заповеднике «Тунгусский» фотоловушка сняла медвежонка за важным уроком

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В заповеднике «Тунгусский» фотоловушка запечатлела медведицу с медвежонком у сигнального дерева. Сначала взрослая хищница оставила на стволе свою пахучую метку, а затем ее действия повторил детеныш.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В заповеднике «Тунгусский» фотоловушка запечатлела медведицу с медвежонком у сигнального дерева. Сначала взрослая хищница оставила на стволе свою пахучую метку, а затем ее действия повторил детеныш.

Как рассказали специалисты заповедника, таким образом медвежонок учится одному из важных элементов поведения взрослых животных — маркировке территории.

Сигнальные, или маркировочные, деревья служат своеобразными «информационными столбами» для медведей. Оставляя на коре запаховые и визуальные метки, животные передают друг другу сведения о своем возрасте, поле, физиологическом состоянии и присутствии на определенной территории.

Такие метки помогают хищникам общаться между собой и обозначать границы своих владений.