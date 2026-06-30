Количество зараженных вирусами смартфонов в России с начала года выросло на 70%

Одной из главных угроз остается банковский Android-троян Mamont. Если в прошлом году на него приходилось 10−12% всех выявленных заражений, то в текущем году его доля достигла 15%. Mamont получает доступ к обработке СМС-уведомлений, а также платежной и личной информации. Основная слабость трояна заключается в том, что пользователю нужно самостоятельно его установить себе на телефон.