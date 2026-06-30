Краевой суд оставил в силе формулировку увольнения директора пермской гимназии

Ранее суды первой и апелляционной инстанций согласились с исковыми требованиями прокурора о том, что госпожа Салюкова длительное время не уведомляла департамент образования Перми о возникшем конфликте интересов. Речь шла о том, что госпожа Салюкова приняла на должность педагога-организатора гимназии свою дочь, достоверно зная, что последняя не обладает необходимым уровнем образования для замещения указанной должности.