Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Краевой суд оставил в силе формулировку увольнения директора пермской гимназии

Пермский краевой суд оставил в силе решение Ленинского суда Перми об изменении формулировки увольнения директора МАОУ «Гимназия № 31» Светланы Салюковой с «по собственному желанию» на «непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является». Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Пермский краевой суд оставил в силе решение Ленинского суда Перми об изменении формулировки увольнения директора МАОУ «Гимназия № 31» Светланы Салюковой с «по собственному желанию» на «непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является». Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Ранее суды первой и апелляционной инстанций согласились с исковыми требованиями прокурора о том, что госпожа Салюкова длительное время не уведомляла департамент образования Перми о возникшем конфликте интересов. Речь шла о том, что госпожа Салюкова приняла на должность педагога-организатора гимназии свою дочь, достоверно зная, что последняя не обладает необходимым уровнем образования для замещения указанной должности.

Учитель высшей категории, почетный работник общего образования РФ Светлана Салюкова руководила гимназией № 31 с 2019 по 2024 годы. Ее увольнение произошло на фоне конфликта с преподавательским составом учебного учреждения: в течение 2024 года из гимназии по разным причинам уволились 35 учителей.