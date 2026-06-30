Нижегородцам рассказали, у кого с июля увеличатся соцвыплаты

Кроме того, Екатерина Стенякина сообщила, что пенсионеры, отметившие 80-летие до начала июля, получат повышение выплат автоматически. Базовая фиксированная выплата в этом году составляет 9 584,69 рубля. После 80 лет она удваивается, и дополнительно начисляется надбавка на уход за пожилым человеком в размере 1 413,86 рубля. Итоговая ежемесячная прибавка составит 10 998,55 рубля. Однако в некоторых регионах сумма может быть скорректирована с учётом местных коэффициентов.