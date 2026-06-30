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Нижегородцам рассказали, у кого с июля увеличатся соцвыплаты

Речь идёт о гражданах с изменившимся жизненным статусом.

С 1 июля некоторые категории граждан получат дополнительные социальные выплаты, если их жизненный статус изменился. Об этом сообщила Екатерина Стенякина, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, в беседе с ТАСС.

По словам депутата, изменения коснутся тех, чей статус в жизни изменился. Например, люди с инвалидностью I группы. Если человеку впервые присвоили инвалидность этой группы в июне, его фиксированная выплата удвоится. Если же прибавка уже была назначена, повторной доплаты не будет.

Также увеличатся выплаты для пенсионеров, у которых появились иждивенцы. Это могут быть дети до 18 лет или студенты-очники до 23 лет. Размер фиксированной части пенсии будет зависеть от количества иждивенцев.

Сельские труженики, чей общий трудовой стаж в отрасли превышает 30 лет, также получат прибавку к пенсии. Она составит 25% от фиксированной части. Если надбавка ранее не была назначена, нужно подать заявление в Социальный фонд России.

Кроме того, Екатерина Стенякина сообщила, что пенсионеры, отметившие 80-летие до начала июля, получат повышение выплат автоматически. Базовая фиксированная выплата в этом году составляет 9 584,69 рубля. После 80 лет она удваивается, и дополнительно начисляется надбавка на уход за пожилым человеком в размере 1 413,86 рубля. Итоговая ежемесячная прибавка составит 10 998,55 рубля. Однако в некоторых регионах сумма может быть скорректирована с учётом местных коэффициентов.

Ранее на сайте pravda-nn.ru нижегородцам напомнили о выплате до 100 тысяч рублей в трудной ситуации.

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