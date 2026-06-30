В центре Красноярска подрядчиков заставили устранить нарушения при ремонте тротуаров

Работы проходят по муниципальным контрактам в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Еще до начала ремонта прокуратура предостерегла руководителей подрядных организаций от нарушений закона. Подрядчиков предупредили о необходимости соблюдать сроки, обеспечить безопасный проход для пешеходов и не создавать угрозу дорожному движению. Выездная проверка показала, что на нескольких участках есть отставание от утвержденных графиков ремонта.