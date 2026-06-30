В центре Красноярска подрядчиков заставили устранить нарушения при ремонте тротуаров

В Красноярске прокуратура проверила ремонт тротуаров и дорог в центре города. Нарушения нашли на улицах Игарской, Ады Лебедевой, Кирова и Диктатуры Пролетариата. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Работы проходят по муниципальным контрактам в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Еще до начала ремонта прокуратура предостерегла руководителей подрядных организаций от нарушений закона. Подрядчиков предупредили о необходимости соблюдать сроки, обеспечить безопасный проход для пешеходов и не создавать угрозу дорожному движению. Выездная проверка показала, что на нескольких участках есть отставание от утвержденных графиков ремонта.
Также прокуратура выявила нарушения при организации движения. На отдельных участках пешеходы были вынуждены обходить места раскопок по проезжей части из-за отсутствия временных проходов и необходимых ограждений. Кроме того, строительный мусор своевременно не убрали, а препятствия на дороге местами оставили без предупреждающих знаков и сигнальных фонарей для темного времени суток.
По итогам проверки прокуратура внесла представления руководителям подрядных организаций и потребовала незамедлительно устранить нарушения. Завершение дорожных работ находится на контроле надзорного ведомства.